Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Türkiye Eurofighter savaş uçaklarına kavuşuyor. Gelişme Yunan basınında gündem oldu. Yunan basını uçakların teslimi için tarih verdi.

#1
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Yunan medyası, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını envanterine dahil etme planlarını yakından takip ediyor. Özellikle Şubat ayı itibarıyla Katar stoklarından yapılacak ilk teslimat, Atina merkezli yayın organlarında geniş yankı buldu. Ankara’nın savunma tedarik programında kaydettiği bu önemli adım, bölgesel dengeler açısından da değerlendirme konusu oldu.

#2
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

DIMDEX uluslararası savunma fuarı kapsamında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye, Birleşik Krallık ve Katar Hava Kuvvetleri komutanları bir araya geldi.

#3
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, görüşmelerde Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine entegrasyonu ele alındı.

#4
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

İlk aşamada Katar Hava Kuvvetleri’nden 12 adet Eurofighter Typhoon temin edilmesi planlanıyor. Sürecin hızla ilerlediği belirtilirken, ilk uçağın Şubat ayı sonunda Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Bu doğrultuda Türk pilotlar, yeni platformların operasyonel kullanımına yönelik eğitim programına şimdiden başladı.

#5
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Teslimat süreci uzun vadeli bir yol haritası çerçevesinde şekilleniyor. 2026–2027 döneminde Katar’dan alınacak uçakların tamamlanmasının ardından, 2028 yılı itibarıyla Umman’dan tedarik edilecek Tranche 3 konfigürasyonundaki Eurofighter’ların teslimatına geçilecek.

#6
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Bu uçaklar, önce Birleşik Krallık’ta kapsamlı bir modernizasyona tabi tutulacak. Tüm sürecin 2032 yılında tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde toplam 44 Eurofighter bulunacak. Ayrıca anlaşma, 20 ilave uçak için opsiyon hakkını da içeriyor.

#7
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Eurofighter Typhoon’un sahip olduğu gelişmiş kabiliyetler, Ankara’nın tercihini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Delta kanat yapısına ve çift motor tasarımına sahip olan uçak, hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sunuyor.

#8
Foto - Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor

Özellikle 200 kilometrenin üzerindeki menziliyle dikkat çeken Meteor havadan havaya füzesiyle donatılabilmesi, Türkiye’nin hava savunma kapasitesine önemli katkı sağlayacak. KAYNAK: SAVUNMATR

