Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Giriş Tarihi:

Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Pakistan'ın kuzeybatısında bir düğünde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı!

Foto - Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Geo News'in haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde "barış milisi" olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud'un evinde bir patlama yaşandı.

Foto - Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Evde yapılan düğünde meydana gelen patlamada en az (6) 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Foto - Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk bulgular olayın intihar saldırısı olabileceğine işaret ediyor.

Foto - Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Bölge sakinleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

