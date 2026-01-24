  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan Dera İsmail Han'da intihar saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye savaş uçaklarını alıyor Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir! İştah kabartan bir lezzet: Öyle bir faydası var ki... Anadolu mutfağının beyran çorbası Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya: Başaramadılar, başaramayacaklar
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Sabah aç karna kahvesi içmek zararlı mı hakkında yapılan araştırmalar sonucu "öyle düşündüğümüz kadar masum" olmadığı konusu ön plana çıktı.

#1
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Kahve, dünya genelinde sudan sonra en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Enerji artışı, odaklanma, ruh hali ve performans üzerindeki etkileri nedeniyle özellikle sabah saatlerinde tercih ediliyor. Zayıflama süreçlerinden beyin sağlığına kadar birçok alanda etkileri araştırılıyor. Buna rağmen aç karnına kahve tüketimi uzun süredir tartışma konusu.

#2
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Araştırmalar, kahvenin mide asidi üretimini artırabildiğini gösteriyor. Bu nedenle mide yanması, reflü, bulantı ve hazımsızlık gibi şikayetlerle ilişkilendiriliyor. Toplumda kahvenin mideyi tahriş ettiği algısı da buradan kaynaklanıyor.

#3
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Ancak bilimsel çalışmalar, kahve tüketimi ile sindirim problemleri arasında güçlü ve doğrudan ilişki kurmuyor. Aç karnına içim ile yemek sonrası içim arasında anlamlı fark bulunmadığı araştırmalarda açıkça belirtiliyor. Hassas bünyelerde şikayet görülebilse de semptom sıklığı açlık durumuna bağlı değişmiyor. Etkinin kişisel toleransla bağlantılı.

#4
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Kortizol, sabah saatlerinde doğal olarak yükselen stres hormonları arasında yer alıyor. Kahvenin kortizol üretimini uyardığı bilimsel olarak biliniyor. Bu nedenle sabah saatlerinde tüketimin hormon dengesini bozduğu iddiaları ortaya atılıyor.

#5
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Araştırmalar, düzenli kahve tüketen kişilerde kortizol artışının oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor. Bazı çalışmalarda artış dahi gözlemlenmiyor. Kortizol yükselmesi geçici kabul ediliyor ve uzun vadeli sağlık riskleriyle ilişkilendirilmiyor. Aç karnına içim ile tok karnına içim arasında anlamlı hormon farkı bulunmadığı da bilimsel verilerle destekleniyor.

#6
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Ayrıca kafeinin; çarpıntı, huzursuzluk, uyku bozukluğu, baş ağrısı ve anksiyete gibi yan etkilere yol açabildiğinin altını çizelim. Aşırı tüketimde risk artıyor. Uzmanlar günlük kafein sınırını yaklaşık 400 mg olarak belirtiyor. Hamilelik döneminde ise tüketim ciddi şekilde sınırlandırılıyor.

#7
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Düzenli tüketimde beyin kimyasında tolerans gelişebiliyor ve zamanla daha yüksek doz ihtiyacı oluşabiliyor. Aşırı tüketim durumunda çarpıntı, huzursuzluk, panik atak şiddetlenmesi, baş ağrısı, migren, tansiyon yükselmesi gibi etkiler görülebiliyor. Uyku düzeni de doğrudan etkilenebiliyor; yetişkinlerde kafein etkisi yedi saate kadar sürebiliyor.

#8
Foto - Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!

Etkilerin şiddeti tüketim miktarı, bireysel hassasiyet ve genetik faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması
Ekonomi

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı. 23 Ocak 2026 iti..
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23