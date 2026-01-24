Sabah aç karnına kahve içmeyin! Ve öyle düşündüğümüz kadar masum olmayabilir!
Sabah aç karna kahvesi içmek zararlı mı hakkında yapılan araştırmalar sonucu "öyle düşündüğümüz kadar masum" olmadığı konusu ön plana çıktı.
Kahve, dünya genelinde sudan sonra en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Enerji artışı, odaklanma, ruh hali ve performans üzerindeki etkileri nedeniyle özellikle sabah saatlerinde tercih ediliyor. Zayıflama süreçlerinden beyin sağlığına kadar birçok alanda etkileri araştırılıyor. Buna rağmen aç karnına kahve tüketimi uzun süredir tartışma konusu.
Araştırmalar, kahvenin mide asidi üretimini artırabildiğini gösteriyor. Bu nedenle mide yanması, reflü, bulantı ve hazımsızlık gibi şikayetlerle ilişkilendiriliyor. Toplumda kahvenin mideyi tahriş ettiği algısı da buradan kaynaklanıyor.
Ancak bilimsel çalışmalar, kahve tüketimi ile sindirim problemleri arasında güçlü ve doğrudan ilişki kurmuyor. Aç karnına içim ile yemek sonrası içim arasında anlamlı fark bulunmadığı araştırmalarda açıkça belirtiliyor. Hassas bünyelerde şikayet görülebilse de semptom sıklığı açlık durumuna bağlı değişmiyor. Etkinin kişisel toleransla bağlantılı.
Kortizol, sabah saatlerinde doğal olarak yükselen stres hormonları arasında yer alıyor. Kahvenin kortizol üretimini uyardığı bilimsel olarak biliniyor. Bu nedenle sabah saatlerinde tüketimin hormon dengesini bozduğu iddiaları ortaya atılıyor.
Araştırmalar, düzenli kahve tüketen kişilerde kortizol artışının oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor. Bazı çalışmalarda artış dahi gözlemlenmiyor. Kortizol yükselmesi geçici kabul ediliyor ve uzun vadeli sağlık riskleriyle ilişkilendirilmiyor. Aç karnına içim ile tok karnına içim arasında anlamlı hormon farkı bulunmadığı da bilimsel verilerle destekleniyor.
Ayrıca kafeinin; çarpıntı, huzursuzluk, uyku bozukluğu, baş ağrısı ve anksiyete gibi yan etkilere yol açabildiğinin altını çizelim. Aşırı tüketimde risk artıyor. Uzmanlar günlük kafein sınırını yaklaşık 400 mg olarak belirtiyor. Hamilelik döneminde ise tüketim ciddi şekilde sınırlandırılıyor.
Düzenli tüketimde beyin kimyasında tolerans gelişebiliyor ve zamanla daha yüksek doz ihtiyacı oluşabiliyor. Aşırı tüketim durumunda çarpıntı, huzursuzluk, panik atak şiddetlenmesi, baş ağrısı, migren, tansiyon yükselmesi gibi etkiler görülebiliyor. Uyku düzeni de doğrudan etkilenebiliyor; yetişkinlerde kafein etkisi yedi saate kadar sürebiliyor.
Etkilerin şiddeti tüketim miktarı, bireysel hassasiyet ve genetik faktörlerle ilişkilendiriliyor.
