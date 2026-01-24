Neler oluyor: Türkiye'deki gemiler bir bir terk edilmeye başlandı
Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu tarafından yayımlanan verilere göre, en çok geminin Türkiye'de terk edildiği gerçeğini ortaya koydu.
Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) yayımladığı yeni veriler, küresel denizcilik sektöründe derinleşen bir insan hakları krizini gözler önüne serdi.
2025 yılında 410 gemide toplam 6.223 denizci terk edildi. Böylece, denizci terklerinin yaşandığı gemi sayısı üst üste altıncı kez rekor kırmış oldu.
Veriler, 2024’e kıyasla gemi terklerinde 1, terk edilen denizci sayısında ise 2 artış yaşandığını ortaya koyuyor.
ITF’nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) sunmak üzere hazırladığı rapora göre, 2025’te terk edilen denizcilere toplam 25,8 milyon dolar maaş borcu birikti. ITF’nin müdahalesiyle bu tutarın 16,5 milyon doları denizcilere geri kazandırıldı, ancak milyonlarca dolar hâlâ kayıp durumda.
ITF Denizciler Bölümü Başkanı David Heindel, tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: “Rekor seviyelere ulaşan bu veriler, bazı gemi sahiplerinin denizcileri nasıl sistematik biçimde sömürdüğünün açık göstergesidir. Bu durum, sektör adına tam anlamıyla bir utançtır.”
2025’te en fazla terk edilen denizciler Hintliler oldu. Toplam 1.125 Hintli denizci, gemilerinde kaderine terk edildi. Hindistan hükümeti, yıl sonunda tekrarlayan terk vakalarına karışan gemiler için kara liste uygulaması başlatacağını duyurdu. Hintli denizcileri; 539 Filipinli, 309 Suriyeli denizci izledi.
Bölgesel dağılımda Orta Doğu, denizci terklerinin en yoğun yaşandığı bölge olurken, Avrupa ikinci sırada yer aldı. Ülke bazında ise tablo dikkat çekici: Türkiye: 61 gemi, Birleşik Arap Emirlikleri: 54 gemi Bu iki ülke, terk vakalarının yaşandığı gemi sayısında açık ara ilk sırada yer aldı.
ITF, denizci terklerini sona erdirmek için üç temel adım çağrısında bulunuyor: Bayrak devletlerinin, gemi tescili öncesinde nihai faydalanıcı gemi sahibini ve iletişim bilgilerini zorunlu olarak kayda alması, Tekrarlayan terk vakalarına karışan gemilerin ulusal düzeyde kara listeye alınması, Bayrak kolaylığı sistemlerinin hükümetler tarafından kapsamlı şekilde soruşturulması. Kaynak: Türk Deniz Medya
