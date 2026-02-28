İsrailliler korkudan metrolara sığınmaya başladı! ABD ve İsrail'in saldırılarına İran karşılık verdi...
Katil ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası, İran'dan karşılık geldi.
İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ile çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini ve kapsamlı karşılık vereceklerini belirtirken, İran ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.
İsrail ordusunın yaptığı açıklamada ise, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü.
İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve çalınan sirenler nedeniyle İsrailliler, Tel Aviv kentindeki metro istasyonlarına sığındı.
İsraillilerin büyük panik içinde yanlarına evcil hayvanlarını da alarak metro istasyonlarına akın ettiği görüldü.
