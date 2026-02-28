  • İSTANBUL
Dünya
19
Yeniakit Publisher
Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

Tüm dünya güne İran'ın bombalanma haberleriyle uyandı. ABD savaş uçakları ve füzelerinin de bizzat dahil olduğu saldırıların ardından İran vakit kaybetmeden misillemeye geçti.

1
#1
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

İRAN'IN EN ÖLÜMCÜL 15 SİLAHI GÜNDEMDE Saldırının ardından teyakkuza geçen Tahran yönetimi, elindeki "ölümcül" silah envanterini sahaya sürmeye başladı. İran sahip olduğu silahlarla bölgedeki Amerikan varlığına ağır bir darbe indirmeyi hedefliyor. Karşılıklı çatışmalar devam ederken İran'ın en ölümcül 15 silahı da ortaya çıktı...

#2
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

"SON ÇARE" İRAN HENÜZ ONU KULLANMADI! Ancak askeri istihbarat kaynaklarına göre İran, asıl "kozunu" henüz oynamış değil. Tahran’ın sahip olduğu en yıkıcı silahın hangisi olduğu gizliliğini korurken, bu silahın henüz hiçbir operasyonda kullanılmadığı ve "son çare" olarak bekletildiği bildiriliyor.

#3
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

İŞTE İRAN'IN EN ÖLÜMCÜL 15 SİLAHI!

#4
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

15) ŞHADED-136 | ŞAHİD-136-

#5
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

14) FATEH-110 | FETİH 110

#6
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

13) FATTAH | FETTAH FÜZESİ

#7
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

12) SAJJIL | SİCCİL BALİSTİK FÜZE

#8
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

11) ZUFİQAR | ZÜLFİKAR

#9
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

10) KARRAR MUHAREBE TANKI

#10
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

9) GVOZDIKA | KARANFİL OBÜS

#11
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

8) BM-21 GRAD OBÜS | ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEM

#12
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

7) IAIO TOUFAN | TUDAN HELİKOPTERİ

#13
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

6) MİG 29 FULCRUM | ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI

#14
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

5) F-14 TOMCAT | ÇOK ROLLÜ AVCI SAVAŞ UÇAĞI

#15
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

4) KİLO CLASS | DENİZALTI

#16
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

3) MOUDGE SINIFI FIRKATEYN

#17
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

2) IRIS SHADID BAGHARI | ŞEHİT BAHMAN BAGHERİ

#18
Foto - Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!

1) KHORRAMSHAHR | HÜRREMŞEHİR BALİSTİK FÜZESİ "İRAN HENÜZ HÜREMŞEHR-4 FÜZESİNİ FIRLATMADI İran, İsrail'in saldırılarından sonra gerçekleştirdiği saldırılarda balistik ve hipersonik füzeler kullanmıştı. Ancak kullanmadığı ve herkesin dikkatini çeken bir füze var: Hürremşehr füzesi.../ kaynak: haber7

