Son çare bu silah: İşte İran'ın su ana kadar kullanmadığı canavar!
Tüm dünya güne İran'ın bombalanma haberleriyle uyandı. ABD savaş uçakları ve füzelerinin de bizzat dahil olduğu saldırıların ardından İran vakit kaybetmeden misillemeye geçti.
İRAN'IN EN ÖLÜMCÜL 15 SİLAHI GÜNDEMDE Saldırının ardından teyakkuza geçen Tahran yönetimi, elindeki "ölümcül" silah envanterini sahaya sürmeye başladı. İran sahip olduğu silahlarla bölgedeki Amerikan varlığına ağır bir darbe indirmeyi hedefliyor. Karşılıklı çatışmalar devam ederken İran'ın en ölümcül 15 silahı da ortaya çıktı...
"SON ÇARE" İRAN HENÜZ ONU KULLANMADI! Ancak askeri istihbarat kaynaklarına göre İran, asıl "kozunu" henüz oynamış değil. Tahran’ın sahip olduğu en yıkıcı silahın hangisi olduğu gizliliğini korurken, bu silahın henüz hiçbir operasyonda kullanılmadığı ve "son çare" olarak bekletildiği bildiriliyor.
İŞTE İRAN'IN EN ÖLÜMCÜL 15 SİLAHI!
15) ŞHADED-136 | ŞAHİD-136-
14) FATEH-110 | FETİH 110
13) FATTAH | FETTAH FÜZESİ
12) SAJJIL | SİCCİL BALİSTİK FÜZE
11) ZUFİQAR | ZÜLFİKAR
10) KARRAR MUHAREBE TANKI
9) GVOZDIKA | KARANFİL OBÜS
8) BM-21 GRAD OBÜS | ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEM
7) IAIO TOUFAN | TUDAN HELİKOPTERİ
6) MİG 29 FULCRUM | ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI
5) F-14 TOMCAT | ÇOK ROLLÜ AVCI SAVAŞ UÇAĞI
4) KİLO CLASS | DENİZALTI
3) MOUDGE SINIFI FIRKATEYN
2) IRIS SHADID BAGHARI | ŞEHİT BAHMAN BAGHERİ
1) KHORRAMSHAHR | HÜRREMŞEHİR BALİSTİK FÜZESİ "İRAN HENÜZ HÜREMŞEHR-4 FÜZESİNİ FIRLATMADI İran, İsrail'in saldırılarından sonra gerçekleştirdiği saldırılarda balistik ve hipersonik füzeler kullanmıştı. Ancak kullanmadığı ve herkesin dikkatini çeken bir füze var: Hürremşehr füzesi.../ kaynak: haber7
