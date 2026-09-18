İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: “Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi”

Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi Türkiye Uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik tarzına ve dış politika stratejilerine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ı hayatında gördüğü en karmaşık ve en zeki siyasetçilerden biri olarak nitelendiren İsrailli akademisyen, onun NATO ittifakının zayıflıklarını ustalıkla kendi avantajına dönüştürdüğünü vurguladı. Yapılan bu analiz, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik hamlelerinin ve liderlik vizyonunun nasıl okunduğunu gözler önüne serdi.