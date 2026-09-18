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İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: "Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi"

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İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: “Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi”

Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi Türkiye Uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik tarzına ve dış politika stratejilerine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ı hayatında gördüğü en karmaşık ve en zeki siyasetçilerden biri olarak nitelendiren İsrailli akademisyen, onun NATO ittifakının zayıflıklarını ustalıkla kendi avantajına dönüştürdüğünü vurguladı. Yapılan bu analiz, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik hamlelerinin ve liderlik vizyonunun nasıl okunduğunu gözler önüne serdi.

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Foto - İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: "Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi"

Erdoğan’ın siyasi zekasına ve karmaşık yapısına vurgu yapan İsrailli akademisyen, "Erdoğan benim hayatımda gördüğüm en karmaşık ve en zeki siyasetçilerden biri" ifadelerini kullandı.

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Foto - İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: "Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası ilişkilerde ve NATO ittifakı içerisindeki konumunu nasıl yönettiğine dikkat çeken Yanarocak, izlenen stratejinin somut sonuçlarına değindi.

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Foto - İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: "Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi"

Erdoğan’ın ittifak yapısını çok iyi analiz ettiğini belirten Yanarocak, "Erdoğan, NATO ittifakının zayıflıklarını kendi avantajına dönüştürüyor ve bunu somut siyasi kazanımlara çeviriyor; hem kendi siyasi geleceği hem de Türkiye için" dedi.

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Foto - İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: "Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi"

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