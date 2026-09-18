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500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

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500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve AKINCI İHA'dan başarıyla ateşlenerek 250 kilometrenin üzerindeki deniz hedefini vuran İHA-300 ER süpersonik balistik füzesi, İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrailli uzmanlar ve haber siteleri, 500 kilometreyi aşan menziliyle düşman hava savunma sistemlerinin çok ötesinde vuruş kabiliyeti sunan bu yerli ve milli sistemin modern muharebe kurallarını yeniden yazdığını belirtti. Düşük işletme maliyeti ve pilot riski olmaksızın stratejik üstünlük sağlayan bu füze, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

Türkiye'nin milli taarruz İHA'sı Bayraktar AKINCI, ROKETSAN imzalı İHA-300 süpersonik balistik füzesini başarıyla ateşleyerek 250 kilometrenin üzerindeki mesafede bulunan deniz hedefini vurdu. Gerçekleştirilen atış, Türkiye'nin insansız hava araçları ve uzun menzilli mühimmat kabiliyetinde dikkat çeken bir adım olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

Testi gündemine alan İsrail merkezli NZIV, 300 ER füzesinin İsrail yapımı Rampage füzesine benzer bir konsepte sahip olduğunu ifade etti. Her iki füzenin karadan fırlatılan topçu roketlerinin havadan fırlatılan balistik füzelere dönüştürülmüş hali olduğu aktarılan haberde, füzelerin farklı nesillerden ve farklı operasyonel amaçlara sahip iki etkili silah olduğu vurgulandı.

#3
Foto - 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

Türk füzesinin önemli ölçüde daha uzun menzile sahip olduğunun altı çizilen haberde, ROKETSAN'ın füze deneyimini her geçen gün geliştirdiği dile getirildi. Haberde 300 ER füzesinin en önemli avantajının, 500 km'nin üzerine çıkan menzili olduğu ifade edildi. Haberde, "Bu, fırlatan uçağın veya İHA'nın çoğu düşman hava savunma sisteminin menzilinin oldukça dışında kalmasını sağlar" denildi.

#4
Foto - 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

Füzenin İHA'lar tarafından kullanılacağı aktarılan haberde, Türkiye'nin, bu kadar ağır ve uzun menzilli bir füzeyi AKINCI gibi bir saldırı İHA'sına entegre etmeyi başardığı ve böylece çok düşük işletme maliyetleriyle ve pilotların hayatını riske atmadan stratejik bir saldırı kabiliyeti kazandırdığı dile getirildi.

#5
Foto - 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

300 ER füzesinin yakında envantere alınacağı ifade edilen haberde, "En önemli kriter menzil ise, Türk yapımı 300 ER, Rampage'i geride bırakıyor" denildi. Haberde son olarak İHA-300 ER füzesinin gelişmişliği göz önüne alındığında ROKETSAN gibi Türk savunma sanayi devlerinin modern muharebenin kurallarını yeniden yazma yolunda olduğu belirtildi.

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