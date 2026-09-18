500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve AKINCI İHA'dan başarıyla ateşlenerek 250 kilometrenin üzerindeki deniz hedefini vuran İHA-300 ER süpersonik balistik füzesi, İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrailli uzmanlar ve haber siteleri, 500 kilometreyi aşan menziliyle düşman hava savunma sistemlerinin çok ötesinde vuruş kabiliyeti sunan bu yerli ve milli sistemin modern muharebe kurallarını yeniden yazdığını belirtti. Düşük işletme maliyeti ve pilot riski olmaksızın stratejik üstünlük sağlayan bu füze, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.