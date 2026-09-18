500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü

Füzenin İHA'lar tarafından kullanılacağı aktarılan haberde, Türkiye'nin, bu kadar ağır ve uzun menzilli bir füzeyi AKINCI gibi bir saldırı İHA'sına entegre etmeyi başardığı ve böylece çok düşük işletme maliyetleriyle ve pilotların hayatını riske atmadan stratejik bir saldırı kabiliyeti kazandırdığı dile getirildi.