“Hiçbir açıklamam yok” diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri varlığını hedef alarak BMGK'nin buna neden ses çıkarmadığından yakındı. Ancak muhabirin, Suriye hükümetinin Türk askeri varlığından rahatsız olmadığını ancak İsrail'i açıkça "işgalci" olarak nitelendirdiğini hatırlatması üzerine Danon adeta şoke olarak "Hiçbir açıklamam yok" diyerek suskunluğa büründü. Yaşanan bu olay, uluslararası platformlarda İsrail'in ikiyüzlü politikasının yüzüne vurulduğu anlardan biri olarak kayıtlara geçti.