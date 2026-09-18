  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zeka artık yalan da söylüyor Tam 109 yıldır denizin dibindeydi: İçindeki ölümcül patlayıcılar birden denize sızmaya başladı Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor “Hiçbir açıklamam yok” diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: “Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi” Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü Denza Z9S ön satışa çıktı: 1.100 km menzil, 1.193 beygir güç seçeneği Nobel ödüllü bilim insanı uyardı! Belki de bir yıl kaldı Yunan amiraller ayağa kalktı: Türkiye'ye karşı alınan silahı yerden yere vurdu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
"Hiçbir açıklamam yok" diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Hiçbir açıklamam yok” diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri varlığını hedef alarak BMGK'nin buna neden ses çıkarmadığından yakındı. Ancak muhabirin, Suriye hükümetinin Türk askeri varlığından rahatsız olmadığını ancak İsrail'i açıkça "işgalci" olarak nitelendirdiğini hatırlatması üzerine Danon adeta şoke olarak "Hiçbir açıklamam yok" diyerek suskunluğa büründü. Yaşanan bu olay, uluslararası platformlarda İsrail'in ikiyüzlü politikasının yüzüne vurulduğu anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

1
#1
Foto - "Hiçbir açıklamam yok" diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

Danon, Suriye'yi görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - "Hiçbir açıklamam yok" diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

Suriye'den İsrail'e yönelik tehdit olduğunu ve bu nedenle ülkenin güneyini "tampon" olarak işgal ettiklerini savunan Danon, "Bugün bu tampon bölge hakkında (BMGK'de) çok fazla eleştiri duyacağız." dedi.

#3
Foto - "Hiçbir açıklamam yok" diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

Danon, Türkiye'nin askerinin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına işaret ederek BMGK'nin buna karşı çıkmamasından yakındı.

#4
Foto - "Hiçbir açıklamam yok" diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

AA muhabirinin, "Suriye hükümetinin, Türk askeri varlığından rahatsız olmamasını, İsrail'i ise 'işgalci' olarak nitelendirmesini nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna ise Danon, "Hiçbir açıklamam yok." diye karşılık verdi.

#5
Foto - "Hiçbir açıklamam yok" diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti
Ekonomi

Türkiye'nin en zengini Feridun Geçgel, servetinin neredeyse yarısını kaybetti

5,3 milyar dolarlık servetiyle 'Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları' sıralamasında zirveye yerleşen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferid..
Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?
Gündem

Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Güven Mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sunarak İsveç’teki görevine başlarken Batılı..
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!
Aktüel

Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet tarafından gıda sektörüne yönelik yürütülen operasyonun 394 sayfalık soruşturma rap..
Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı
Gündem

Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı...
Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı
Ekonomi

Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya birçok gıda tedarikini Türkiye'den yapıyor. Moskova şimdi de Türkiye'nin deniz altındaki zenginliği kon..
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23