İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

Belgeye göre, seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, partilerin her biri ayrı ayrı oylarını artırarak İsrail Meclisi'nde blok olarak "İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak" bir hükümet kurmalarına yeter bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden hemen ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak. Oyları artırmak, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ana hatlarını belirlemek ve karalama kampanyaları ile mücadele etmek için 3 çalışma grubu kurulması kararı da belgede yer aldı.