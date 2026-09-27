İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!
Katil İsrail'de yaklaşan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan savaş suçlusu Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını ve Netanyahu hükümetine karşı birleşme kararı aldıklarını duyurdu.