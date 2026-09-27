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İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

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İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

Katil İsrail'de yaklaşan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan savaş suçlusu Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını ve Netanyahu hükümetine karşı birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

#1
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

İSRAİL MUHALEFET LİDERLERİ NETANYAHU HÜKÜMETİNE KARŞI BİRLEŞME KARARI ALDI Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaştı.

#2
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

Paylaşımında parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görseline yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

'BUGÜN İSRAİL HALKININ TAMAMI BAŞINI KALDIRABİLİR' Eski İsrail Başbakanı ve muhalefetteki "Birlikte" Partisi lideri Naftali Bennett ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin seçimlerde ortak hareket etme kararının seçimleri kazandıracağını ifade etti. Muhalif liderlerin toplantısına işaret eden Bennett, "Bu akşam yeniden umutla doldum. 63 sandalye kazanabileceğimizden ve İsrail'i düzeltmek için birlikte çalışabileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

Bennett, bütün liderlerin içinde bulunulan dönemin önemini kavradığını ve kişisel hesapları bir kenara bıraktığını belirtti. Eski İsrail Başbakanı, "İsrail'i düzeltecek bir hükümet kurmak amacıyla seçime kadar, seçim günü ve seçimden sonra tam işbirliği yapma konusunda anlaştık." açıklamasında bulundu. Bennett, "Bugün İsrail halkının tamamı başını kaldırabilir. Birlikte zafere doğru ilerliyoruz." yorumunu yaptı.

#5
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

'KATLİAM HÜKÜMETİNİ DEVİRECEĞİZ' Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaferimize tam bir ay kaldı." ifadesini kullandı. 7 Ekim 2023 saldırılarından Netanyahu hükümetini sorumlu tutan Liberman, "27 Ekim'de katliam hükümetini devireceğiz, İsrail Devleti'ni normal hayata ve doğru yola döndüreceğiz." açıklamasında bulundu.

#6
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

Belgeye göre, seçimlere kadar partiler birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek, partilerin her biri ayrı ayrı oylarını artırarak İsrail Meclisi'nde blok olarak "İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak" bir hükümet kurmalarına yeter bir çoğunluğa ulaşmaya çalışacak ve seçimlerden hemen ortak bir hükümet kurmak için çalışmalara başlanacak. Oyları artırmak, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ana hatlarını belirlemek ve karalama kampanyaları ile mücadele etmek için 3 çalışma grubu kurulması kararı da belgede yer aldı.

#7
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

Böylece, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, bir blok olarak görülen muhalif partileri, resmi olarak da bir araya gelmiş oldu. İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor.

#8
Foto - İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar!

İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki bloğun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor. Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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