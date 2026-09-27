İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması’na ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Anlaşmayı Müslüman ülkelerin yakınlaşması açısından olumlu değerlendiren Pezeşkiyan, “Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır” dedi. İran lideri ABD ile müzakerelerden Hürmüz Boğazı’na, Yemen’deki Husilerden bölgesel güvenliğe kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.