  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin Rusya’dan Batı’ya sert “palyaço” çıkışı: Ciddiyetten uzaklar İsrail'de tarihi birleşme: Netanyahu'yu bitirecek karar! ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok! İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu Diyanet'i hedef gösterdi: İpler tamamen koptu Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de Arap rakip çıktı: Arap iş adamı orayı ne olursa olsun almak istiyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması’na ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Anlaşmayı Müslüman ülkelerin yakınlaşması açısından olumlu değerlendiren Pezeşkiyan, “Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır” dedi. İran lideri ABD ile müzakerelerden Hürmüz Boğazı’na, Yemen’deki Husilerden bölgesel güvenliğe kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı’na destek mesajı geldi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Mekke Savunma Anlaşması, ABD ile İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı ve Yemen’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Pezeşkiyan’dan Mekke İttifakı’na destek Pezeşkiyan’a, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması soruldu. İran Cumhurbaşkanı anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını belirterek şu ifadeyi kullandı: “Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır.” Pezeşkiyan’ın açıklaması, anlaşmanın İran’a karşı oluşturulmuş bir askeri yapılanma olup olmadığı yönündeki tartışmalar açısından da dikkat çekti.

#2
Foto - İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

“Kavga etmek yerine yan yana oturalım” Anlaşmanın İran’a karşı olup olmadığı yönündeki soruya Pezeşkiyan, İslam dünyasının birlikteliğine vurgu yapan bir cevap verdi. İran Cumhurbaşkanı, bu girişimin Müslüman ülkelerin birbirleriyle mücadele etmesi yerine bir araya gelmesine hizmet edebileceğini belirterek, anlaşmanın İslami birliğin sağlanması yönünde bir adım olabileceğini söyledi. Pezeşkiyan’ın sözleri, Tahran yönetiminin Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan ekseninde kurulan yeni savunma mekanizmasına yönelik yaklaşımını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

#3
Foto - İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

Mekke Savunma Anlaşması ne getiriyor? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta Mekke’de imzalanan ortak savunma anlaşması, üç ülke arasındaki askeri ve stratejik işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıdı. Anlaşma kapsamında taraflardan birine gerçekleştirilecek silahlı saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılması öngörülürken; savunma sanayii, askeri eğitim, teknoloji paylaşımı ve ortak güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. ABD’ye net mesaj: Güvenmiyoruz Pezeşkiyan’ın açıklamalarında Washington yönetimine yönelik mesajları da dikkat çekti. ABD ile sürdürülen müzakere sürecine değinen İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetimine güvenmediklerini açıkça dile getirdi. “Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz.” diyen Pezeşkiyan, İran’ın sunduğu son öneriye ABD tarafından verilecek cevabı beklediklerini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca Katar ve Pakistan’ın arabuluculuk yaptığını ve İran’ın mesajlarını Washington’a ilettiğini aktardı.

#4
Foto - İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

Hürmüz mesajı: Anlaşma olursa yeniden açılabilir İran Cumhurbaşkanı, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda da önemli mesajlar verdi. Boğazın kapatılmasından İran’ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Pezeşkiyan, İran’ın geçiş yollarının engellendiğini savundu. Hürmüz’de yaşananların buna karşı “doğal bir tepki” olduğunu belirten Pezeşkiyan, çatışmaların müzakereler yoluyla sona erdirilmesi durumunda Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere yeniden açılabileceğini ifade etti. “Bölgesel bir polise ihtiyacımız yok” Pezeşkiyan’ın en dikkat çekici mesajlarından biri de bölgenin güvenlik mimarisine ilişkin oldu. Ortadoğu’nun güvenliğinin bölge ülkelerinin kendi aralarındaki işbirliğiyle sağlanabileceğini belirten İran Cumhurbaşkanı: “Bölgesel bir polise ihtiyacımız yok.” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmaya çalıştığını savunurken, Suudi Arabistan’ın İslam dünyasının birlikteliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

#5
Foto - İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

Husiler konusunda dikkat çeken açıklama Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışmalara da değinen İran Cumhurbaşkanı, Husilerin gerçekleştirdiği eylemlerin İran tarafından yönetildiği yönündeki değerlendirmeleri reddetti. Husilerin eylemleriyle Tahran arasında bağlantı olmadığını savunan Pezeşkiyan, taraflara diyalog çağrısında bulundu. “Bir kardeş, Müslüman kardeşiyle savaşmamalı.” diyen Pezeşkiyan, Yemen merkezli gerilimin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında özellikle Mekke Savunma İttifakı’nı Müslüman ülkelerin birleşmesine yönelik olumlu bir girişim olarak değerlendirmesi, bölgedeki yeni

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar
Gündem

Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de bulunan Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrail artık çok ağır bedeller ödemek z..
Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan iddialar üzerine görevinden istifa etme kararı aldı. Kaya'nın mal var..
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Gündem

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasınd..
Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!
Gündem

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

NATO'nun Baltık bölgesindeki hava devriyesi sırasında birden fazla Rus askeri uçağının tespit edilmesi üzerine Estonya'da konuşlu Türk F-16 ..
Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı
Gündem

Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi ..
Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!
Gündem

Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de Çömlekköy Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak su ve sulama yatırımlarının önemine d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23