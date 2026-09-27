İran’dan Mekke ittifakına destek! Müslümanlar birleşsin

Mekke Savunma Anlaşması ne getiriyor? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta Mekke’de imzalanan ortak savunma anlaşması, üç ülke arasındaki askeri ve stratejik işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıdı. Anlaşma kapsamında taraflardan birine gerçekleştirilecek silahlı saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılması öngörülürken; savunma sanayii, askeri eğitim, teknoloji paylaşımı ve ortak güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. ABD’ye net mesaj: Güvenmiyoruz Pezeşkiyan’ın açıklamalarında Washington yönetimine yönelik mesajları da dikkat çekti. ABD ile sürdürülen müzakere sürecine değinen İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetimine güvenmediklerini açıkça dile getirdi. “Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz.” diyen Pezeşkiyan, İran’ın sunduğu son öneriye ABD tarafından verilecek cevabı beklediklerini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca Katar ve Pakistan’ın arabuluculuk yaptığını ve İran’ın mesajlarını Washington’a ilettiğini aktardı.