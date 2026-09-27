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ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

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ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Xi Jinping’in ABD ziyaretinin ardından iki ülke arasında varılan 8 maddelik uzlaşıyı açıkladı. Uzlaşı metninde İran’ın nükleer silah geliştirmemesi yönündeki taahhüdü ile uluslararası su yollarında geçiş ücreti uygulanmaması da yer aldı. 8 maddelik metnin üçüncü maddesinde, İran’ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdü vurgulanırken, uluslararası su yollarında seyrüseferin ücretlendirilmemesi konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

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Foto - ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 8 maddelik bir uzlaşıya vardıklarını duyurdu. Açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 23-25 Eylül yerel saatiyle ABD’ye devlet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında iki ülke lideri, stratejik istikrar temelinde yapıcı Çin-ABD ilişkileri ve önemli uluslararası-bölgesel konular üzerinde derinlemesine görüşmeler yaptı. Bakanlığın 26 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, iki tarafın sekiz teslimat ve mutabakata ulaştığı belirtildi.

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Foto - ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

DİKKAT ÇEKEN İRAN MADDESİ Açıklamanın üçüncü maddesinde iki devlet başkanının, İran’ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdüne uyması ve hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarında (Hürmüz) geçiş ücreti uygulayamayacağı konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

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Foto - ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

DİĞER MADDELERDE NELER VAR? Birinci maddede tarafların “saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrar içeren yapıcı Çin-ABD ilişkisi” inşa etme konusunda anlaştığı belirtildi. İkinci maddede Çin ve ABD’nin APEC Ekonomik Liderler Toplantısı ile G20 Zirvesi’ni başarıyla düzenlemede birbirini destekleyeceği, liderlerin birbirlerinin toplantılarına katılma niyetinde olduğu ifade edildi.

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Foto - ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

Dördüncü maddede iki ülkenin II. Dünya Savaşı’nda müttefik olduğu ve savaşı kazanmak için omuz omuza savaştığı hatırlatıldı. Beşinci maddede Çin-ABD ekonomik ve ticaret istişare mekanizmasının olumlu rolü kabul edildi; 30 milyar dolarlık karşılıklı tarife indirimi düzenlemesi, Ticaret Kurulu kurulması ve Kuala Lumpur’daki istişare sonuçlarının uzatılması gibi hususların uygulanması talimatı verildiği kaydedildi.

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Foto - ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

Altıncı maddede iki ülkenin uyuşturucuyla mücadele ve kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin somut sonuçlar ürettiği, Yeni Psikoaktif Maddeler (NPS) ve öncü kimyasallar içeren çok sayıda davanın birlikte çözüldüğü, onlarca şüphelinin iki ülkede yakalandığı belirtildi.

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Foto - ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

ABD’nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Trump’ın görüşmeler sırasında Xi’ye dolaylı da olsa İran’a askeri, istihbarat veya teknolojik destek vermemesi gerektiğini söylediğini aktarmıştı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Büyük Güçlerin Pragmatizm Kıskacı: ABD-Çin Uzlaşısı ve İran DenklemiÇin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ve Devlet Başkanı Şi Cinping’in Washington ziyareti sonrası netleşen 8 maddelik uzlaşı metni, küresel siyasetin vitrininde "İran’a nükleer geçit yok" ve "uluslararası su yollarında seyrüsefer serbestisi" başlıklarıyla servis edilmektedir. İlk bakışta küresel güvenliği tesis etmeye yönelik diplomatik bir başarı gibi sunulan bu hamle, uluslararası ilişkilerin "realist" (gerçekçi) teorisi ışığında incelendiğinde, tamamen farklı bir amaca hizmet etmektedir. Karşımızdaki tablo, küresel bir sorunun çözümünden ziyade, iki süper gücün kendi ekonomik ve stratejik çıkarlarını koruma altına alma ve aralarındaki didişmeden minimum zararla sıyrılma çabasından ibarettir.Uluslararası sistemde kalıcı dostluklar veya ideolojik sadakatler değil, yalnızca kalıcı menfaatler mevcuttur. Çin açısından İran; Kuşak ve Yol Projesi’nin stratejik bir durağı ve önemli bir enerji tedarikçisidir. Ancak Çin ekonomisinin can damarı, ABD ve Avrupa Birliği ile olan devasa ticaret hacmine göbekten bağlıdır. Pekin yönetimi, Washington ile yaşayacağı doğrudan bir askeri gerilimin ya da kontrolsüz bir ekonomik savaşın kendi iç istikrarını sarsacağını çok iyi bilmektedir. Bu nedenle Şi Cinping’in ABD vizyonunun temel motivasyonu, Washington’a açıkça şu mesajı iletmektir: "Aranızdaki bölgesel krizlerde ne yaparsanız yapın, ancak benim küresel ticaret ağlarıma ve ekonomik menfaatlerime takoz olmayın." Nitekim uzlaşı metnindeki tarife indirimleri ve ticaret ateşkesinin uzatılması, bu pragmatik yaklaşımın en somut kanıtıdır.Bu noktada akıllara gelen en kritik soru şudur: Madem bu iki dev güç ortak bir zeminde buluşabiliyor, neden İran üzerindeki baskıyı kesin bir sonuca ulaştırıp bu kronik krizi tamamen bitirmiyorlar? Buradaki açmaz, büyük güçlerin krizleri "çözmek" yerine "yönetmeyi" tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. İran’ın tamamen çökertilmesi veya kontrolsüz bir kaosa sürüklenmesi, Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji hatlarının felç olmasına ve Orta Doğu’da öngörülemez bir istikrarsızlığa yol açar. Bu senaryo, petrol ihtiyacının büyük kısmını bu bölgeden karşılayan Çin için kabul edilemez bir kabustur. Diğer taraftan Çin, İran üzerindeki diplomatik ve ekonomik nüfuzunu, Batı dünyasına karşı masada bir pazarlık kartı olarak elinde tutmak ister. Dolayısıyla, krizin tamamen sonlandırılması her iki tarafın da işine gelmemektedir.Sonuç olarak, açıklanan 8 maddelik mutabakatın satır araları okunduğunda, İran’ın nükleer programına getirilen vurgunun küresel bir barış idealinden ziyade, tarafların kendi kırmızı çizgilerini koruma altına alma stratejisi olduğu görülmektedir. Ortada küresel bir sorunun çözümü değil, iki süper gücün küresel pasta payını paylaşırken birbirlerinin ayaklarına basmama kontratı vardır. Geriye kalan tüm diplomatik söylemler ve barışçıl açıklamalar ise bu sert realist iş birliğini örtbas etmeye yarayan birer "lafügüzaf"tan ibarettir.
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