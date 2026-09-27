ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!
Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Xi Jinping’in ABD ziyaretinin ardından iki ülke arasında varılan 8 maddelik uzlaşıyı açıkladı. Uzlaşı metninde İran’ın nükleer silah geliştirmemesi yönündeki taahhüdü ile uluslararası su yollarında geçiş ücreti uygulanmaması da yer aldı. 8 maddelik metnin üçüncü maddesinde, İran’ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdü vurgulanırken, uluslararası su yollarında seyrüseferin ücretlendirilmemesi konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.