ABD ve Çin anlaştı: İran'a izin yok!

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 8 maddelik bir uzlaşıya vardıklarını duyurdu. Açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 23-25 Eylül yerel saatiyle ABD’ye devlet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında iki ülke lideri, stratejik istikrar temelinde yapıcı Çin-ABD ilişkileri ve önemli uluslararası-bölgesel konular üzerinde derinlemesine görüşmeler yaptı. Bakanlığın 26 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, iki tarafın sekiz teslimat ve mutabakata ulaştığı belirtildi.