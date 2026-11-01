İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından sandıktan muhalefetin en güçlü ismi olarak çıkan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Meclis'te Arap partileriyle birlikte elde ettikleri çoğunluğu Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmek için derhal kullanacaklarını açıkladı. Yair Lapid ile koordineli şekilde harekete geçen Eisenkot; 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulması, Haredilerin askere alınması ve yargı reformunun iptali gibi kritik maddeleri öncelikli gündem maddesi yaptı.