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İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

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İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından sandıktan muhalefetin en güçlü ismi olarak çıkan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Meclis'te Arap partileriyle birlikte elde ettikleri çoğunluğu Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmek için derhal kullanacaklarını açıkladı. Yair Lapid ile koordineli şekilde harekete geçen Eisenkot; 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulması, Haredilerin askere alınması ve yargı reformunun iptali gibi kritik maddeleri öncelikli gündem maddesi yaptı.

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Foto - İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

Tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalye kazanan Arap partilerinin desteğiyle kurulacak olası bir koalisyona açık kapı bırakan muhalefet blokunun bu stratejik hamlesi, Netanyahu cephesinde ve Tel Aviv kulislerinde büyük bir paniğe yol açtı. Eisenkot, genel seçimlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Rakamlara nereden bakarsanız bakın, 500 binden fazla oy farkıyla İsrail vatandaşlarının çoğunluğu 7 Ekim ve asker kaçağı hükümetine karşı, değişimden yana oy kullandı." ifadelerini kullandı.

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Foto - İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

Seçim sonuçlarının Netanyahu liderliğindeki mevcut aşırı sağcı hükümet karşısında değişim iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Eisenkot, muhalefetin yeni dönemde Arap partileriyle birlikte elde ettiği meclis çoğunluğunu derhal etkin bir şekilde kullanmaya başlayacağını belirtti. Yashar Partisi lideri, partisinin meclisteki öncelikli gündemlerinin 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması, Ultra-Ortodoksları (Harediler) da kapsayan zorunlu askerlik düzenlemesi ve muhalefetin "bağımsız yargıya darbe" olarak nitelediği yargı reformunun iptal edilmesi olacağını söyledi.

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Foto - İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi ve Ortak Liste'nin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline açık kapı bıraktı, ancak İsrail'i Yahudi devleti olarak tanımayı, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nin değerlerine bağlı kalmayı ve Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımayı şart koştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet kurma çabalarına olası müdahalesine atıfta bulunan Eisenkot, "İsrail'in bir sonraki hükümetinin bileşimine ilişkin karar, herhangi bir dış müdahale veya manipülasyon olmaksızın, yalnızca İsrail vatandaşlarına aittir." ifadelerini kullandı.

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Foto - İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

İsrail basını hafta içinde ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın İsrail seçimlerinin ardından Netanyahu'ya muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için baskı yapacağı iddiasını gündeme taşımıştı. ABD Başkanı Trump, İsrail'deki seçimlere ilişkin Netanyahu'nun "iyi durumda" olduğunu savunarak, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağını henüz düşünmediğini belirtmişti.

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Foto - İsrail’de muhalefet harekete geçti! Netanyahu’yu koltuğundan edecek gizli ittifak deşifre oldu

Muhalefetteki Beyahad Partisi'nin iki numaralı ismi eski Başbakan Yair Lapid ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, genel seçimlerin ardından bir araya geldi. İkili arasında kamuoyuna duyurulan ilk resmi temasa ilişkin Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Eisenkot'la seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve "seçmenin iradesini hayata geçirme yönündeki ortak sorumluluk bilinciyle atılacak adımları koordine ettiklerini" vurguladı.

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