Aralarında Türkiye var mı? İran: “Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar”

Rızai, "Bu toplantıda birlik ve beraberliğin bölgesel güvenlik açısından sağlayacağı faydaları vurguladık. Ayrıca yerel dinamiklere dayanan yeni bir bölgesel düzenin oluşturulması gerektiğinin altını çizdik. İran, NATO'ya ait 5 bin hava operasyonuna karşı direnmişken, dört ülkenin bir araya gelmesiyle çok daha büyük bir gücün ortaya çıkacağı kesindir" dedi.