Aralarında Türkiye var mı? İran: “Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar”
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü zirve sonrası ezber bozan açıklamalarda bulundu. Dört ülkenin bir araya gelmesiyle Batı Asya'da Batı müdahalesinden uzak, tamamen yerel dinamiklere dayalı yeni bir bölgesel güvenlik düzeninin kurulabileceğini vurguladı. Rızai, Siyonist rejime karşı ortak tutum sergilenen bu tarihi buluşmanın, bölgede devasa bir güç birliği oluşturacağını ifade etti.