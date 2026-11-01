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Aralarında Türkiye var mı? İran: "Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar"

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Aralarında Türkiye var mı? İran: “Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar”

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü zirve sonrası ezber bozan açıklamalarda bulundu. Dört ülkenin bir araya gelmesiyle Batı Asya'da Batı müdahalesinden uzak, tamamen yerel dinamiklere dayalı yeni bir bölgesel güvenlik düzeninin kurulabileceğini vurguladı. Rızai, Siyonist rejime karşı ortak tutum sergilenen bu tarihi buluşmanın, bölgede devasa bir güç birliği oluşturacağını ifade etti.

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Foto - Aralarında Türkiye var mı? İran: "Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD-İran arasındaki arabuluculuk sürecine ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Foto - Aralarında Türkiye var mı? İran: "Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar"

Rızai, Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin, "Dört taraf da siyonist rejime karşı tutumlarını kararlılıkla ortaya koydu. Toplantıların devam etmesine karar verildi. Umarız ki bu buluşma, Batı Asya'da yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ve bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin kendileri tarafından sağlanmasının başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

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Foto - Aralarında Türkiye var mı? İran: "Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar"

Rızai, "Bu toplantıda birlik ve beraberliğin bölgesel güvenlik açısından sağlayacağı faydaları vurguladık. Ayrıca yerel dinamiklere dayanan yeni bir bölgesel düzenin oluşturulması gerektiğinin altını çizdik. İran, NATO'ya ait 5 bin hava operasyonuna karşı direnmişken, dört ülkenin bir araya gelmesiyle çok daha büyük bir gücün ortaya çıkacağı kesindir" dedi.

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Foto - Aralarında Türkiye var mı? İran: "Bu 4 ülke birleşirse engellenemez bir güç doğar"

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Yorumlar

hasel

İRANIN görüşünü benimsiyorum.AMA,İRAN,eski dini ve fiziki yayılmacılık politikasını sona dek kenara koymalı.ZİRA,İran başka ne ister.Çok geniş toprağı var.Dört mevsimi,her türlü zenginlik kaynaklarına sahip,genç nüfusu,denizi,boğazı vs var.GERÇEK DEVLET OLURSA NEDEN BİRLİK OLUNMASIN.
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