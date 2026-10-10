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İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

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İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsrail ve Yunanistan'ın KKTC'deki Türk askeri hedeflerine yönelik saldırı senaryoları ve Rum-Yunan tarafına sağlanan askeri destekler karşısında çok sert uyarılarda bulundu. Yunan emekli bir komutanın ve yerel medyanın körüklediği tehlikeli planların kabul edilemez olduğunu belirten Üstel, Türkiye'nin adadaki varlığını ve KKTC'nin egemenliğini hedef alan bu şer ittifakına karşı asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının kazanımlarını popülist vaatlere ve Rum ile birleşme hayallerine kurban etmeyeceklerini belirten Başbakan'ın bu tarihi çıkışı Doğu Akdeniz'deki tansiyonu doruk noktasına çıkardı.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Doğu Akdeniz'deki askeri gelişmeler ile İsrail ve Yunanistan'ın KKTC'ye yönelik muhtemel saldırı senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs konusunda kritik ve tehlikeli bir dönemden geçildiğini belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkına birlik ve beraberlik içerisinde KKTC'ye ve Anavatan Türkiye'ye sahip çıkma çağrısı yaptı.

#2
Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

Yunanistan'da emekli bir komutanın televizyon programında İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırabileceğini ileri sürdüğünü belirten Üstel, söz konusu kişinin Kıbrıs'ın NATO dışında bulunması nedeniyle böyle bir saldırının NATO üyesine yönelik saldırı sayılmayacağını iddia ettiğini aktardı. Rum-Yunan medyasında da İsrail'in KKTC'ye yönelik muhtemel saldırılarına Yunan ordusunun destek verebileceği yönünde analizler yayımlandığını ifade eden Üstel, "Bu açıklamalar resmi bir saldırı kararının kanıtı değildir. Ancak Türk askerine saldırılmasını ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılmasını tartışmaya açan zihniyetin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini göstermektedir" dedi.

#3
Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

ABD, Fransa ve İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile geliştirdiği askeri ilişkileri de değerlendiren Üstel, söz konusu iş birliklerinin Doğu Akdeniz'deki etkilerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Rum-Yunan tarafına sağlanan askeri ve siyasi desteğin uzlaşmaz politikaları cesaretlendirdiğini savunan Üstel, Türkiye'nin adadaki varlığını hedef alan senaryolar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Bir Rum Avrupa Parlamentosu üyesinin "Mavi Vatan bizimdir" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Üstel, bu yaklaşımın Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını hedef aldığını ifade etti.

#4
Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

KKTC'nin egemenliğinin ve Türkiye'nin adadaki varlığının tartışmaya açılamayacağını belirten Üstel, iç siyasi rekabetin devletin güvenliği ve geleceğinin önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Bu kapsamda devletimizi, güvenliğimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi varlık sebebi olarak açıklayanlara teslim etmemeliyiz" dedi. Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenlik mücadelesinin devam ettiğini kaydeden Üstel, devletin varlığını geçici gören ve Türkiye'nin adadaki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen yaklaşımlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

#5
Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

Türkiye ile ilişkilerin KKTC'nin güvenliği açısından taşıdığı öneme işaret eden Üstel, siyasi tartışmaların ve seçim vaatlerinin uzun yıllar boyunca elde edilen kazanımları tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti.

#6
Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

Ulusal Birlik Partisi'nin temel hedefinin Kıbrıs Türk halkının özgür, egemen, demokratik ve kalkınmış bir devlet çatısı altında yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

Üstel, "Bu dönemde doğru karar vermek, yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın hangi şartlarda yaşayacağını da belirleyecektir. Bunca mücadeleyi, fedakarlığı ve kazanımı belirsiz, popülist seçim vaatleri uğruna tehlikeye atmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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