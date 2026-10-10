İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat

Yunanistan'da emekli bir komutanın televizyon programında İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırabileceğini ileri sürdüğünü belirten Üstel, söz konusu kişinin Kıbrıs'ın NATO dışında bulunması nedeniyle böyle bir saldırının NATO üyesine yönelik saldırı sayılmayacağını iddia ettiğini aktardı. Rum-Yunan medyasında da İsrail'in KKTC'ye yönelik muhtemel saldırılarına Yunan ordusunun destek verebileceği yönünde analizler yayımlandığını ifade eden Üstel, "Bu açıklamalar resmi bir saldırı kararının kanıtı değildir. Ancak Türk askerine saldırılmasını ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılmasını tartışmaya açan zihniyetin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini göstermektedir" dedi.