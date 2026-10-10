İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsrail ve Yunanistan'ın KKTC'deki Türk askeri hedeflerine yönelik saldırı senaryoları ve Rum-Yunan tarafına sağlanan askeri destekler karşısında çok sert uyarılarda bulundu. Yunan emekli bir komutanın ve yerel medyanın körüklediği tehlikeli planların kabul edilemez olduğunu belirten Üstel, Türkiye'nin adadaki varlığını ve KKTC'nin egemenliğini hedef alan bu şer ittifakına karşı asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının kazanımlarını popülist vaatlere ve Rum ile birleşme hayallerine kurban etmeyeceklerini belirten Başbakan'ın bu tarihi çıkışı Doğu Akdeniz'deki tansiyonu doruk noktasına çıkardı.