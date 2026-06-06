Daha hızlı daha konforlu ve daha güvenli: Gelibolu yeni feribot iskelesi hizmete açıldı!

“TÜRKIYE BIR DENIZ ÜLKESIDIR” Türkiye’nin etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’le her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Denizcilik bizim için yalnızca bir ulaşım modu değil; Mavi Vatanımız, köklü bir kültür, ekonomik güç ve geleceğe açılan en önemli kapılardan biridir. Bu anlayışla Bakanlığımız, denizcilik altyapımızı güçlendirmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır. Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğinde son 24 yılda denizcilik sektörümüzde çok önemli mesafeler kat ettik. Özellikle geçtiğimiz yıl iki büyük başarıyla gurur duyduk. İlk olarak, uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında yer alan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına Aliağa Limanımızı da ekledik. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü dalgalandırıyor.”