Türk Tomahawk’ı gökyüzünü sallamaya hazırlanıyor: 1500 kilometre menzilli canavar sahneye çıkıyor
Türkiye, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini en üst düzeye çıkaracak olan yerli seyir füzesi GEZGİN'in geliştirme ve test faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 1500 kilometrenin üzerinde menzile sahip stratejik füze; kara araçlarından, su üstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan fırlatılabiliyor. Test süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü "Türkiye'nin Tomahawk'ı", ülkenin stratejik derinliğine devasa bir güç katacak.