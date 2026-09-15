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Türk Tomahawk’ı gökyüzünü sallamaya hazırlanıyor: 1500 kilometre menzilli canavar sahneye çıkıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk Tomahawk’ı gökyüzünü sallamaya hazırlanıyor: 1500 kilometre menzilli canavar sahneye çıkıyor

Türkiye, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini en üst düzeye çıkaracak olan yerli seyir füzesi GEZGİN'in geliştirme ve test faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 1500 kilometrenin üzerinde menzile sahip stratejik füze; kara araçlarından, su üstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan fırlatılabiliyor. Test süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü "Türkiye'nin Tomahawk'ı", ülkenin stratejik derinliğine devasa bir güç katacak.

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Foto - Türk Tomahawk’ı gökyüzünü sallamaya hazırlanıyor: 1500 kilometre menzilli canavar sahneye çıkıyor

Türkiye, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini en üst düzeye çıkaracak olan yerli seyir füzesi GEZGİN'in geliştirme ve test faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

#2
Foto - Türk Tomahawk’ı gökyüzünü sallamaya hazırlanıyor: 1500 kilometre menzilli canavar sahneye çıkıyor

TRTHaber ve uluslararası savunma platformu Defense Mirror'da yer alan bilgilere göre, 1500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan bu stratejik füze, kara araçlarından, su üstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan başarıyla fırlatılabiliyor. "Türkiye'nin Tomahawk'ı" olarak nitelendirilen GEZGİN, caydırıcılık kapasitesini artırma yolunda atılan en kritik adımlardan biri olma özelliği taşıyor.

#3
Foto - Türk Tomahawk’ı gökyüzünü sallamaya hazırlanıyor: 1500 kilometre menzilli canavar sahneye çıkıyor

Test süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü füzenin, kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılması bekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu yüksek teknolojili silah, ülkenin stratejik derinliğine çok büyük bir güç katacak.

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