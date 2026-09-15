Aziz Yıldırım dümene geçiyor artık! Gaziantep FK beraberliği sonrası harekat başlatıldı iddiası
Fenerbahçe'de gelmeyen istikrar sonrası Aziz Yıldırım kanunları devreye giriyor...
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Fenerbahçe'de gelmeyen istikrar sonrası Aziz Yıldırım kanunları devreye giriyor...
Arsenal'de beklediği süreleri alamayan ve ayrılığın eşiğine gelen Noni Madueke için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi. Dün akşam gelen Gaziantep beraberliği ve camianın üzerine çöken kara bulutların hemen arkasından oluşan bu transfer gündemi biraz şaşırttı.
İtalyan ve İngiliz basınında yer alan son haberlere göre, Fenerbahçe transfer dönemine kendini atmaya çalışıyor gibi duruyor. Aziz Yıldırım'ın "ilgiyi başka yere çevirme konusundaki" ustalığını bilenlere göre "imkansız" olsa da transfer komitesinin, Arsenal'dan Noni Madueke için harekete geçtiği iddia edildi.
CaughtOffside’ın aktardığı detaylara göre, Fenerbahçe dâhil Atletico Madrid ve Juventus oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Fotospor'a göre; Kulüpler arasında henüz resmi temaslar başlamamış olsa da oyuncunun menajeriyle ilk dirsek temaslarının kurulduğu ifade ediliyor.
Transferin önündeki en büyük engel ise Londra ekibinin eli rahat tutması. Arsenal ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Madueke için kulübün bonservisli bir satış zorunluluğu bulunmuyor.
Bilindiği gibi 24 yaşındaki Nijerya asıllı sağ kanat oyuncusu, Chelsea'dan geçen yıl transfer edilmişti.
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