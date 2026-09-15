Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, alınan bu etkisiz sonuç ve ezeli rakibi Galatasaray ile aradaki puan farkının 6'ya çıkması tribünleri hareketlendirdi. Sahadaki futbolun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada ve stat çıkışında yönetimi sert bir dille eleştirerek istifa çağrılarında bulundu.