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Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, alınan bu etkisiz sonuç ve ezeli rakibi Galatasaray ile aradaki puan farkının 6'ya çıkması tribünleri hareketlendirdi. Sahadaki futbolun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada ve stat çıkışında yönetimi sert bir dille eleştirerek istifa çağrılarında bulundu.

#1
Foto - Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Fk'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca aradığı golü bulamayarak deplasmanda 2 puan bıraktı.

#2
Foto - Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK karşısında da puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 5. hafta sonunda 6'ya çıktı.

#3
Foto - Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

Gaziantep FK karşısında alınan beraberliğin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

#4
Foto - Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

Sezona yapılan başlangıçtan ve yaşanan puan kayıplarından memnun olmayan çok sayıda taraftar, Fenerbahçe yönetimini istifaya davet etti.

#5
Foto - Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

Henüz ligin 5. haftasında yönetimi hedef alan istifa çağrılarının gelmesi dikkat çekti.

#6
Foto - Fenerbahçe’de çarşı pazar çok ama çok fena karıştı! Aziz Yıldırım’a büyük şok

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