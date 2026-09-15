Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

Mehdi, Deccal'i öldürmeyecek. Onu İsa Peygamber yapacak. Kendini korumak isteyen Allah'a sığınsın. Kendisi şu an doğdu, çık diye emir verilmedi. O çıktığında her şey duracak. Teknoloji duracak. Her şey istop edecek" ifadelerini kullanmıştı.