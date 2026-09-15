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Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

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Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

Geçmişte verdiği sohbetlerle dikkat çeken Şeyh Nazım Kıbrısi'nin Hz. Mehdi ile ilgili sarf ettiği sözler tekrardan gündem oldu.

#1
Foto - Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

İslam inancına göre Hz. Mehdi ahir zamanda (kıyamete yakın bir dönemde) ortaya çıktığında yeryüzünde adalet, barış ve huzur hakim olacak. Şeyh Nazım Kıbrısi'nin Mehdi'nin kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini ifade etti.

#2
Foto - Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

Şeyh Nazım Kıbrısi yaptığı açıklamada, "O kadar yakındır ki Mehdi'nin gelmesi. Şu an çıkmak için emir bekliyor. Kıyamet gününden evvel Peygamber Efendimiz haber veriyor. Bir imam gelecek. Bu kimse İslam'ı bırakan insanları davet etmek için gelecektir.

#3
Foto - Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

Tüm dünya Müslüman olacak. İşte o zaman Mehdi gelecek, arkasından Deccal gelecek. Onun arkasında İsa Peygamber olacak. Tüm dünya İslamla şereflenecek. Mehdi'nin gelmesinin de nişaneleri vardır. Çok büyük olaylar yaşanacak.

#4
Foto - Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

O gelmeden önce milyarlarca insan ölecek. Çok büyük savaşlar olacak. Toptan bir ölüm olacak. Küfür en büyük günahtır. Allah'a inanmamak kadar büyük suç yoktur. Allah olmadan bu varlık olamaz. İki nefes arasındayız.

#5
Foto - Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

Nefes Allah'ın izniyle girip çıkar. Neyimize güveniyoruz? Allah'ı inkar edenler geberecek. Geberilecekler. Kıyamete yakın her tarafta zulüm görünecek. Mehdi çok yaşarsa yedi sene yaşacak. O sırada Deccal gelecek.

#6
Foto - Şeyh Nazım Kıbrısi'nin o sözleri gündem oldu: Şu an aramızda bekliyor çık emri verildiğinde her şey duracak

Mehdi, Deccal'i öldürmeyecek. Onu İsa Peygamber yapacak. Kendini korumak isteyen Allah'a sığınsın. Kendisi şu an doğdu, çık diye emir verilmedi. O çıktığında her şey duracak. Teknoloji duracak. Her şey istop edecek" ifadelerini kullanmıştı.

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