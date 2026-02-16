Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

Devlet üniversitelerinde başlatılan bu kalite odaklı dönüşüm, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacak. YÖK Başkanı Özvar'ın açıkladığı gibi, başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de azaltılacak. Bu, Türkiye'nin tüm yükseköğretim sisteminde standart bir kalite anlayışı geliştirme kararlılığının göstergesi olarak yorumlanıyor.