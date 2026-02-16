Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde köklü bir dönüşüm başlattı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı verilere göre, 2023-2025 döneminde toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürüldü. Toplamda 246 bin 467 kontenjan azaltılırken, oransal düşüş yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti. En çarpıcı düşüşler ise öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlarda yaşandı: Türk dili ve edebiyatı kontenjanları yüzde 69, tarih kontenjanları ise yüzde 66 oranında azaltıldı.