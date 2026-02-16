  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Bu hafta neler var neler! BİM'de 17-20 Şubat indirimleri açıklandı Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla… Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde köklü bir dönüşüm başlattı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı verilere göre, 2023-2025 döneminde toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürüldü. Toplamda 246 bin 467 kontenjan azaltılırken, oransal düşüş yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti. En çarpıcı düşüşler ise öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlarda yaşandı: Türk dili ve edebiyatı kontenjanları yüzde 69, tarih kontenjanları ise yüzde 66 oranında azaltıldı.

1
#1
Foto - Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

YÖK'ün bu hamlesi, Türkiye'nin eğitim sisteminde "nicelikten niteliğe" geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu adımın gençleri donanımlı ve istihdam edilebilir bir profille geleceğe hazırlama stratejisinin kritik bir parçası olduğunu belirtiyor. Kontenjan azaltmaları mekanik kararlar değil, her programın kendi dinamikleri içinde, akademik kapasite, mezun profili ve istihdam verileri birlikte değerlendirilerek alınan stratejik kararlar olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

YÖK'ün bu hamlesi, Türkiye'nin eğitim sisteminde "nicelikten niteliğe" geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu adımın gençleri donanımlı ve istihdam edilebilir bir profille geleceğe hazırlama stratejisinin kritik bir parçası olduğunu belirtiyor. Kontenjan azaltmaları mekanik kararlar değil, her programın kendi dinamikleri içinde, akademik kapasite, mezun profili ve istihdam verileri birlikte değerlendirilerek alınan stratejik kararlar olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

Hukuk fakültelerinde kontenjanlar 15 bin 313'ten 9 bin 821'e düşerken, bu yüzde 36'lık bir azalmaya karşılık geliyor. Beslenme ve diyetetikte yüzde 42, eczacılıkta yüzde 24, diş hekimliğinde yüzde 22 oranında düşüşler yaşandı. Mühendislik fakültelerinde ise gıda mühendisliği yüzde 34, elektrik-elektronik yüzde 31, inşaat mühendisliği yüzde 27 oranında azaltıldı.

#4
Foto - Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

Devlet üniversitelerinde başlatılan bu kalite odaklı dönüşüm, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacak. YÖK Başkanı Özvar'ın açıkladığı gibi, başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de azaltılacak. Bu, Türkiye'nin tüm yükseköğretim sisteminde standart bir kalite anlayışı geliştirme kararlılığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

#5
Foto - Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

Son yıllarda üniversite mezunlarının istihdam sorunu sıkça gündeme geliyordu. YÖK'ün bu yaklaşımı, tam da bu soruna köklü bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Kontenjanların azaltılması erişimi sınırlayan bir politika değil, aksine eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma

YÖK'ün bu kalite hamlesi, Türkiye'nin yükseköğretim sistemini daha sürdürülebilir, daha nitelikli ve daha rekabetçi bir noktaya taşıyacak. Gençler, artık daha kaliteli eğitim imkanlarına kavuşacak, mezun olduklarında iş bulma konusunda daha donanımlı hale gelecekler. Bu, Türkiye'nin insan kaynağını güçlendirme ve geleceğe emin adımlarla yürüme stratejisinin önemli bir ayağı olarak görülüyor. Hedef; gençleri geleceğe hazırlayan, kalite, erişim ve sürdürülebilirliği birlikte gözeten bir yükseköğretim sistemi inşa etmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı
Gündem

‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı

Bugün görülen sahte diploma davası 6 Temmuz’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun doğum tarihi de sahte çıktı. Resmi evrakta sahtecilikten yargılan..
İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem

İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Gazze’de soykırım yapan siyonist ordunun 50 binden fazla askeri yurt dışından getirdiği açıklandı. Declassified UK’ın yaptığı bilgi edinme ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23