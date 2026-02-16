  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Bu hafta neler var neler! BİM'de 17-20 Şubat indirimleri açıklandı Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla… Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin
Gündem
3
Yeniakit Publisher
Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı

Kocaeli Adliyesi'nde adli emanet bürosundan 1,5 kilogramı aşkın altın ve değerli eşyanın çalınmasıyla ilgili yaşanan olay, adalet sisteminin iç denetim mekanizmalarının işleyişini gözler önüne serdi. Yardımcı personel B.B.'nin işe gelmemesi üzerine şüphelenen memurların yaptığı sayımda eksikliklerin tespit edilmesi ve hemen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması, sistemin kendi kendini kontrol edebilme kapasitesinin somut bir örneği oldu.

#1
Foto - Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı

Bu gelişme neden önemli? Çünkü adalet sisteminin en hassas noktalarından biri olan adli emanet depoları, vatandaşların devlete olan güveninin en somut göstergelerinden biridir. Burada yaşanan bir aksaklığın hızla tespit edilip çözüme kavuşturulması, devletin denetim mekanizmalarının işlediğini ve kamu görevlilerinin her hareketinin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar değerlendiriyor ki, bu tür olayların hızla çözülmesi, adalet sisteminin şeffaflığı ve hesap verebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Şüphelinin bir gün sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakalanması ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, adalet mekanizmasının işleyişinin bir göstergesi. Daha da önemlisi, Cumhuriyet Başsavcılığının konuyu titizlikle ele alarak, emanet deposunda görevli diğer personel hakkında da adli ve idari soruşturma başlatması, sistemin sadece suçluyu cezalandırmakla kalmayıp, olası tüm ihmalleri de araştırdığını gösteriyor. Adli emanet memuru Ç.E. hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararı da bu titizliğin bir parçası.

#2
Foto - Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere, Türk adalet sistemi son yıllarda dijitalleşme ve şeffaflaşma alanında önemli adımlar attı. Bu olayda da güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve şüphelinin altınları bir kuyumcuda bozdurduğunun tespit edilmesi, modern teknolojinin adli soruşturmalarda ne kadar etkin kullanıldığını gösteriyor. Şüphelinin 3-4 ay içinde parça parça çaldığı 1156 gram 22 ayar, 726 gram 14 ayar, 80 gram 18 ayar ve 3 gram 24 ayar altın ile 5 Cumhuriyet altını ve 6 bin 400 doların takibi, adli sistemin detaycı yaklaşımının bir yansıması. Kamu görevlilerinin güvenilirliği, devlet hizmetinin temel taşlarından biridir. Bu olayda yaşananlar, her sistemde olduğu gibi adalet sisteminde de zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceğini, ancak önemli olanın bu aksaklıkların hızla tespit edilip giderilmesi olduğunu ortaya koyuyor. Türk adalet sistemi, kendi içindeki bu tür olayları şeffaf bir şekilde ele alarak, vatandaşların güvenini pekiştiriyor. Sonuç olarak, Kocaeli'de yaşanan bu olay, Türk adalet sisteminin özeleştiri yapabilme ve kendi içindeki aksaklıkları düzeltebilme kapasitesinin güçlü olduğunu gösteriyor. Devletin denetim mekanizmalarının iş başında olduğu, kamu görevlilerinin her hareketinin takip edildiği ve adalet önünde herkesin eşit olduğu mesajını bir kez daha vurguluyor. Bu tür olayların hızla çözülmesi, hukuk devleti ilkesinin yaşayan bir gerçeklik olduğunun en somut kanıtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23