İranlılar Van’a akın etmeye başladı!

Dolayısıyla biz onları kucaklayacağız. Sevgiyle, hoşgörüyle muhabbetle yolcu edeceğiz. Van iline de yakışan budur. Turist geldiği zaman burada hareket oluyor, hareket olan yerde de bereket olur. Buraya gelen turist, batı illerine de gidiyor. Dolayısıyla herkesin faydalanabildiği, herkesin kazanç sağladığı, mutlu olduğu bir durum. İlimizin ekonomisine, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan bir durum var" diye konuştu. (DHA)