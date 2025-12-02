İran’da su krizi: Dünyanın en büyük toprak dolgu barajlarında tehlike çanları çaldı! Komşu ülkede tablo

Pezeşkiyan 6 Kasım’daki açıklamasında, “Kotalama sistemini uygulasak bile yağmur yağmazsa hiç suyumuz kalmayacak. Vatandaşların Tahran’ı terk etmesi gerekecek.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanının Tahran’ın tahliyesine ilişkin sözleri, İran medyasında ve sosyal medyada geniş eleştiriler aldı; bunun uygulanmasının çok zor hatta imkânsız olduğu, açıklamanın krizin derinliğini gösteren sert bir uyarı niteliğinde olduğu vurgulandı. Yerel medya raporları, Tahran ve ülke genelinde su krizinin giderek ağırlaştığını, bunun da zor ekonomik koşullarla birleşerek halk üzerindeki yükü artırdığını belirtiyor. İran’ın dört bir yanında, başkentteki yüksek katlı apartmanlardan küçük şehirlere ve kasabalara kadar su sıkıntısı hızla büyüyor. Uzmanlar, hükümetin kısmen Batı yaptırımlarına yanıt olarak gıdada kendi kendine yeterlilik sağlama hedefinin, durumun büyük ölçüde sorumlusu olduğunu savunuyor. AghaKouchak, "On yıllardır uygulanan politikalar, kurak bölgelerde sulu tarımın yaygınlaşmasını teşvik ediyor," dedi.