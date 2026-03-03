Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı
Türk teknoloji devi CTech, Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026’da sınırları aşan bir gövde gösterisine imza atarak savunma sanayiinde yeni bir sayfa açtı. Şirket, fuar alanındaki standından yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıktaki İstanbul sularında görev yapan bir insansız deniz aracını (İDA) uydu üzerinden canlı olarak kontrol etti. ANKA ve AKSUNGUR platformlarındaki devasa uçuş tecrübesini denizlere taşıyan CTech, güvenli SATCOM altyapısının modern savaş sahasındaki stratejik gücünü tüm dünyaya kanıtladı.