Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

Gerçekleştirilen bu operasyon; insansız sistemler, özellikle de insansız deniz araçları için uydu haberleşmesinin operasyonel açıdan ne denli kritik bir unsur olduğunu somut bir şekilde ortaya koydu. Uzun mesafeden sağlanan gerçek zamanlı ve kesintisiz kontrol kabiliyeti, güvenli SATCOM altyapısının modern platformlar için taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gözler önüne serdi.