Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

Türk teknoloji devi CTech, Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026’da sınırları aşan bir gövde gösterisine imza atarak savunma sanayiinde yeni bir sayfa açtı. Şirket, fuar alanındaki standından yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıktaki İstanbul sularında görev yapan bir insansız deniz aracını (İDA) uydu üzerinden canlı olarak kontrol etti. ANKA ve AKSUNGUR platformlarındaki devasa uçuş tecrübesini denizlere taşıyan CTech, güvenli SATCOM altyapısının modern savaş sahasındaki stratejik gücünü tüm dünyaya kanıtladı.

1
#1
Foto - Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

Gerçekleştirilen bu operasyon; insansız sistemler, özellikle de insansız deniz araçları için uydu haberleşmesinin operasyonel açıdan ne denli kritik bir unsur olduğunu somut bir şekilde ortaya koydu. Uzun mesafeden sağlanan gerçek zamanlı ve kesintisiz kontrol kabiliyeti, güvenli SATCOM altyapısının modern platformlar için taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, gerçekleştirilen canlı gösterime ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

#3
Foto - Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

“Riyad’daki standımızdan, İstanbul’da görev yapan insansız deniz aracını uydu bağlantısı üzerinden canlı olarak kontrol ederek; güvenli ve kesintisiz uydu haberleşmesinin operasyonel sahadaki gerçek uygulama kapasitesini paydaşlarımızla buluşturduk. Bu kabiliyet, hem genel anlamda insansız sistemler hem de özellikle insansız deniz araçları için temel bir gerekliliktir.

#4
Foto - Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

CTech olarak, TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR İHA platformlarında 400 bin saati aşan uçuş tecrübesiyle elde ettiğimiz derin uydu haberleşme yetkinliğini, deniz platformlarının SATCOM kabiliyetlerine aktarıyoruz. Bugün Türkiye’de hayata geçirilen İDA projelerinin önemli bir bölümü, uydu haberleşme gücünü CTech’in birikiminden almaktadır. İnsansız deniz aracı üreticileri ve platform geliştiricileriyle güçlü bir sinerji içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

#5
Foto - Savaş devam ederken, Türkiye’den dünyayı sarsan hamle! İstanbul’a tek tıkla müdahale edildi, bin 400 kilometreden tam kontrol sağlandı

Yorumlar

ata

o uydu bizim değilse iş yaş...
