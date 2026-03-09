  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den son dakika açıklaması geldi.

#1
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

Bütün dünyanın yakından takip ettiği İran, ABD-İsrail savaşı 10. gününe girdi. Endişeli bekleyiş devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den yeni bir açıklama geldi. Geçen hafta Türkiye, Azerbaycan ve Güney Kıbrıs'a İran mühimmatının fırlatıldığına dair haberlere cevap veren Bekayi, ''Düşmanın (İsrail-ABD) bizimle diğer ülkeler arasına nifak sokmak için bazı saldırılar düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk.'' dedi.

#2
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

Dünya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yaşanan gerilimi yakından takip ediyor. Karşılıklı füze atışları ve saldırılarla devam eden çatışmalar 9'uncu güne girerken, İran tarafında 10 günde ölü sayısı 1230'a, yaralı sayısı ise 1473'e yükseldi. ABD ise şimdiye kadar 7 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

#3
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

İran'ın İsfahan kentindeki önemli tesislerinden biri, ABD ve İsrail saldırılarının hedefi oldu. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, "İsfahan'daki bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini" duyurdu.

#4
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yerine gelecek kişinin ABD'den onay alması gerektiğini savundu.

#5
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

Trump, "Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, geçen hafta Türkiye, Azerbaycan ve Güney Kıbrıs'a İran mühimmatının fırlatıldığı iddialarına yanıt verdi. Bekayi, "İran topraklarından hiçbir saldırı başlatılmadığını" belirterek, düşmanın İran ile diğer ülkeler arasında gerginlik yaratabilecek eylemlerde bulunabileceği uyarısında bulundu.

#7
Foto - İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

"Bekayi, savaşın başlamasından bu yana İran füzeleri ve insansız hava araçlarının hedefi olan bölgedeki ülkelerle "iyi ve dostane ilişkileri sürdürme konusunda kararlı" olduklarını, ancak diğer ülkelerin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılması durumunda "kendini savunma hakkına" sahip olduklarını vurguladı. Sözcü, "Savunma eylemimiz, bu ülkelerin herhangi birine karşı düşmanlık eylemi olarak yorumlanamaz" dedi.

