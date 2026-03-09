İran cephesinden yeni son dakika Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var! Bekayi duyurdu...

"Bekayi, savaşın başlamasından bu yana İran füzeleri ve insansız hava araçlarının hedefi olan bölgedeki ülkelerle "iyi ve dostane ilişkileri sürdürme konusunda kararlı" olduklarını, ancak diğer ülkelerin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılması durumunda "kendini savunma hakkına" sahip olduklarını vurguladı. Sözcü, "Savunma eylemimiz, bu ülkelerin herhangi birine karşı düşmanlık eylemi olarak yorumlanamaz" dedi.