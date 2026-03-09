  • İSTANBUL
Türkiye'ye karşı savaş için yığınak yapılan ülkede alarm durumuna geçildi: Çöl Akrebi planı devreye alındı
Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı savaş için yığınak yapılan ülkede alarm durumuna geçildi: Çöl Akrebi planı devreye alındı

Son dönemde Türkiye'ye karşı yığınak yapılan Yunanistan'daki Amerikan üslerinde alarm durumuna geçildi. 'Çöl Akrebi' planı devreye alındı.

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ve kritik askeri bölgelerde artan casusluk faaliyetleri, Yunanistan’daki ABD üslerinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Yunanistan’da bulunan ABD askeri üslerinde, Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin ardından “Çöl Akrebi” adlı özel güvenlik planı devreye sokuldu. Girit Suda Körfezi’ndeki kritik askeri altyapı tesislerinin çevresinde artan güvenlik tedbirleri, özellikle bir Gürcistan vatandaşının, bölgede bulunan USS Gerald Ford uçak gemisini fotoğraflarken yakalanmasının ardından daha da sıkılaştırıldı.

Söz konusu güvenlik planı kapsamında Yunanistan İstihbarat Servisi (EYP), kritik askeri noktaların çevresinde kapsamlı bir takip ağı kurdu. İstihbarat ajanlarının, şüphe çekmemek adına tatil yapan çiftler, garsonlar veya konferans katılımcıları kılığına girerek bölgedeki hareketliliği yakından izlediği bildiriliyor. Son sekiz ay içerisinde, Girit ve Meriç (Evros) bölgelerinde benzer yöntemlerle faaliyet gösterdikleri belirlenen dört casusluk zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

“Çöl Akrebi” operasyonel planı çerçevesinde, özellikle iki nokta mercek altına alınmış durumda: Girit Suda Körfezi: Stratejik konumu nedeniyle casusluk faaliyetlerinin bir numaralı hedefi olarak görülüyor.

Dedeağaç: Lojistik önemi nedeniyle yoğun güvenlik çemberi altında. Güvenlik güçleri, bu bölgelerdeki otellerde konaklayan Orta Doğu uyruklu kişileri ve kendi ülkelerinin dışında üçüncü bir ülkeye ait pasaport taşıyan şüpheli şahısları yakın takibe aldı. Yetkililer, bölgedeki kritik altyapılara yönelik her türlü sabotaj ve gözetleme girişimini engellemek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguluyor.

