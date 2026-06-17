İran-ABD sürecinde dikkat çeken “Türkiye” detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışın tesisindeki liderliğine övgüde bulunan Büyükelçi Cüneyd, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biridir. (Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde) Türkiye, barışın çok kırılgan olduğu birçok yakın coğrafyada güvenliği sağlayarak maşallah harika bir iş başardı." ifadelerini kullandı. Cüneyd, Pakistan olarak, her kritik meselede ülkesinin yanında duran ve ilkeli bir duruş sergileyen "Türk hükümetine, liderliğine ve halkına" minnettarlığını dile getirdi.