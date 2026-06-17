İran-ABD sürecinde dikkat çeken “Türkiye” detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde Pakistan'ın diplomatik girişimlerini Türkiye ile yakın koordinasyon içinde yürüttüğünü belirtti. Cüneyd, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için 'modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biri' ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin hem İran-ABD sürecinde hem de Ukrayna-Rusya görüşmelerinde barış ve istikrar adına önemli rol üstlendiğini kaydetti.