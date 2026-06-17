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İran-ABD sürecinde dikkat çeken "Türkiye" detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar
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İran-ABD sürecinde dikkat çeken “Türkiye” detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde Pakistan'ın diplomatik girişimlerini Türkiye ile yakın koordinasyon içinde yürüttüğünü belirtti. Cüneyd, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için 'modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biri' ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin hem İran-ABD sürecinde hem de Ukrayna-Rusya görüşmelerinde barış ve istikrar adına önemli rol üstlendiğini kaydetti.

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Foto - İran-ABD sürecinde dikkat çeken "Türkiye" detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, mutabakat sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Cüneyd, tüm dünya için daha barışçıl ve mutlu bir gelecek görmeyi umut ettiklerini vurgulayarak, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın, "herkesle ve özellikle komşularla dostluk" ilkesine dayanan dış politika vizyonu uyarınca ülkesinin küresel ve bölgesel krizlerde yapıcı ve barışçıl rol oynadığını belirtti.

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Foto - İran-ABD sürecinde dikkat çeken "Türkiye" detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar

Pakistan'ın, ABD ve İran arasındaki süreçte diplomatik faaliyetlerinde Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarına işaret eden Cüneyd, "İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler yoluyla ateşkese ulaşmayı başardık. Şimdi ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in duyurduğu üzere, cuma günü nihai imza töreni gerçekleştirilecek. Türkiye'nin kardeş liderliğiyle bu süreçte sürekli temas halindeydik ve tüm bu konularda ortak duruş sergiledik." dedi.

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Foto - İran-ABD sürecinde dikkat çeken "Türkiye" detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar

Büyükelçi Cüneyd, dünyadaki hiçbir çatışmanın tarafların yararına olmadığını, savaşların ağır ekonomik ve insani krizleri beraberinde getirdiğini söyledi.

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Foto - İran-ABD sürecinde dikkat çeken "Türkiye" detayı! Tayyip Erdoğan’ı yere göğe koyamadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışın tesisindeki liderliğine övgüde bulunan Büyükelçi Cüneyd, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biridir. (Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde) Türkiye, barışın çok kırılgan olduğu birçok yakın coğrafyada güvenliği sağlayarak maşallah harika bir iş başardı." ifadelerini kullandı. Cüneyd, Pakistan olarak, her kritik meselede ülkesinin yanında duran ve ilkeli bir duruş sergileyen "Türk hükümetine, liderliğine ve halkına" minnettarlığını dile getirdi.

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