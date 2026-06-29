Instagram'da yeni dönem! Algoritma sistemi sil baştan değişiyor
Ünlü sosyal medya programı Instagram, kullanıcıların uygulamada gördükleri içerikleri daha fazla kontrol edebilmesi için “Your Algorithm” özelliğini genişletmeye hazırlanıyor.
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Ünlü sosyal medya programı Instagram, kullanıcıların uygulamada gördükleri içerikleri daha fazla kontrol edebilmesi için “Your Algorithm” özelliğini genişletmeye hazırlanıyor.
Instagram, kullanıcıların içerik akışını daha fazla kişiselleştirmesine olanak tanıyacak yeni seçenekler üzerinde çalışıyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin yaptığı son paylaşıma göre platform, kullanıcıların hangi konuları daha fazla, hangilerini ise daha az görmek istediğini belirleyebildiği “Your Algorithm” özelliğine erişimi genişletmeyi test ediyor.
ALGORİTMA AYARI GELİŞİYOR Mosseri, Instagram’ın bu özelliği yalnızca ayarlar menüsünde duran bir seçenek olmaktan çıkarıp, kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştirmek istediğini söyledi. Buna göre Instagram, kullanıcıların akışta ya da Reels izlerken algoritmalarını daha kolay düzenleyebileceği yeni arayüzler üzerinde çalışıyor.
Mosseri’nin paylaştığı örneklerden birinde, kullanıcı ana akışta ekranı aşağı çektiğinde “Your Algorithm” menüsüne ulaşabiliyor. Bir başka örnekte ise Reels izlerken yukarı kaydırma hareketiyle benzer bir kişiselleştirme ekranı açılıyor. Üçüncü örnekte ise her Reels videosunun altında, kullanıcının benzer içerikleri daha fazla görmek isteyip istemediğini belirtebileceği düğmeler yer alıyor.
Yeni sistemin amacı, Instagram’ın kullanıcılara yalnızca öneri sunması değil, bu önerilerin yönünü daha açık biçimde kullanıcıya bırakması. Kullanıcılar ilgilenmedikleri konuları azaltabilecek, ilgilendikleri içerik türlerini ise öne çıkarabilecek. Böylece özellikle Reels ve keşif akışında karşılaşılan alakasız içeriklerin azalması hedefleniyor.
Ancak Mosseri, gösterilen her yeniliğin kesin olarak kullanıma sunulmayabileceğini de belirtti. Instagram Başkanı, bazı özelliklerin şu anda test edildiğini, bazılarının yakında geleceğini, bazılarının ise beklenen sonucu vermeyebileceğini söyledi.
Mosseri’nin paylaşımına gelen en popüler yorumlarda ise kullanıcıların ortak bir talebi öne çıktı. Bir kullanıcının ifadesiyle, “Biz sadece algoritmamızın takip ettiğimiz kişileri göstermesini istiyoruz” yorumu, platformdaki algoritma tartışmasının sürdüğünü gösterdi.
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