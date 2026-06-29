MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız
ABD Başkanı Donald Trump'ın, KAAN savaş uçağında kullanılacak jet motorlarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Gazete ve televizyonlar gelişmeyi manşetlerine taşırken, NATO Zirvesi de ülke gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Emekli Büyükelçi Aifantis, Türkiye'nin savunma sanayii ve bölgedeki dengelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.