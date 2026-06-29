MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Yunan siyasi sisteminin Türkiye'nin taleplerini tartışmama konusunda net bir duruş sergileyemediğini savunan Aifantis, Atina yönetiminin dışa bağımlı politikasını eleştirdi. Yunanistan'ın kendi haklarını savunmaktan aciz olduğunu dile getiren Aifantis, "Eğer dışarıdan Başkan Trump'a, İngiliz dostlarımıza, İtalyanlara ve diğer müttefiklere bizi kurtarmaları için bakıyorsak, onlar da bize 'Siz istemiyorsanız biz sizi neden savunalım?' derler. Elimizde ne varsa, gerekirse taşlarla ve sopalarla ulusal alanımızı savunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.