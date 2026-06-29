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MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın, KAAN savaş uçağında kullanılacak jet motorlarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Gazete ve televizyonlar gelişmeyi manşetlerine taşırken, NATO Zirvesi de ülke gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Emekli Büyükelçi Aifantis, Türkiye'nin savunma sanayii ve bölgedeki dengelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Haber7'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolarlık jet motoru satış sürecinin başlaması, Yunanistan'da büyük bir paniğe yol açtı. Yunanistan'ın emekli İran Büyükelçisi George Aifantis, Yunan Naftemporiki kanalında katıldığı programda, Türkiye'nin diplomatik hamleleri, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi ve Mavi Vatan stratejisi hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

#2
Foto - MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki diplomatik duruşunu sert bir dille eleştiren emekli Büyükelçi Aifantis, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Türk mevkidaşına yönelik tavırlarına dikkat çekti. Yunan medyasında yer alan haberleri doğrulayan Aifantis, "Sayın Gerapetritis, Hakan Fidan'dan “Mavi Vatan Kanun Teklifi”nin ertelemesini istedi. Kelimenin tam anlamıyla ona yalvardı. Üç güvenilir diplomatik kaynak da bu bilgiyi doğruluyor." diye konuştu.

#3
Foto - MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Benzer durumların geçmişte de yaşandığını anlatan Aifantis, "Eylül ayındaki seçimlere kadar sıcak bir çatışma yaşamayalım diye yalvarıyorlar. Türkiye'den istediklerini alabilmek için taviz veriyorlar. Bu, Yunanistan'ın içine düştüğü acizliğin ilk örneği değil." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Türkiye'nin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki haklı taleplerinin Yunanistan tarafından bir tehdit olarak algılandığını belirten Aifantis, Ankara'nın NATO içindeki gücüne vurgu yaptı. Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisine değinen Aifantis, "Türkiye'nin talepleri basit bir ideoloji değil, bütün bir doktrindir. Kapsamlı bir siyasi ve askeri genişleme politikasıdır. Türkiye, diyalog masasını bir ittifak olmadığımızı göstermek için kullanıyor. Biri masanın hakimi, diğeri ise tehdit edilen konumunda." dedi.

#5
Foto - MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Yunan siyasi sisteminin Türkiye'nin taleplerini tartışmama konusunda net bir duruş sergileyemediğini savunan Aifantis, Atina yönetiminin dışa bağımlı politikasını eleştirdi. Yunanistan'ın kendi haklarını savunmaktan aciz olduğunu dile getiren Aifantis, "Eğer dışarıdan Başkan Trump'a, İngiliz dostlarımıza, İtalyanlara ve diğer müttefiklere bizi kurtarmaları için bakıyorsak, onlar da bize 'Siz istemiyorsanız biz sizi neden savunalım?' derler. Elimizde ne varsa, gerekirse taşlarla ve sopalarla ulusal alanımızı savunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - MMU Kaan gelişmesi ülkeyi yangına çevirdi: Bakanımız, Hakan Fidan'a yalvardı aciz durumdayız

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin önemine dikkat çeken Aifantis, "NATO'nun zirvesi biter bitmez, sahada Türkiye'nin talepleriyle yüzleşeceğiz. Türkiye'nin istediklerini kabul etmemiz için bize baskı yapacaklar ve biz de bu taleplere boyun eğmek zorunda kalacağız." dedi.

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