Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var
Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, ülkedeki bazı gruplara çağrı yaparak "30 Eylül tarihine kadar vaktiniz var" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, ülkedeki bazı gruplara çağrı yaparak "30 Eylül tarihine kadar vaktiniz var" dedi.
Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, bugün yaptığı açıklamada ülkedeki silahlı gruplara çağrı yaptı.
Haydar el-Abudi, silahların teslim edilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu belirtti. El-Abudi, belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim edilmeyen tüm silahların "düzensiz ve yasa dışı" olarak kabul edileceğini vurguladı.
Öte yandan bazı silahlı gruplar, hükümetin silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik atılan adımlarının yalnızca "kontrolsüz silahları" kapsadığını ileri sürerek, "direniş silahlarının" söz konusu kararı içinde alınmaması gerektiğini savunuyor.
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