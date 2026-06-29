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Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var

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Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, ülkedeki bazı gruplara çağrı yaparak "30 Eylül tarihine kadar vaktiniz var" dedi.

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Foto - Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, bugün yaptığı açıklamada ülkedeki silahlı gruplara çağrı yaptı.

#3
Foto - Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var

Haydar el-Abudi, silahların teslim edilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu belirtti. El-Abudi, belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim edilmeyen tüm silahların "düzensiz ve yasa dışı" olarak kabul edileceğini vurguladı.

#4
Foto - Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var

Öte yandan bazı silahlı gruplar, hükümetin silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik atılan adımlarının yalnızca "kontrolsüz silahları" kapsadığını ileri sürerek, "direniş silahlarının" söz konusu kararı içinde alınmaması gerektiğini savunuyor.

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