  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı! Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kazaya karışan kızının şu an nerede olduğunu açıkladı Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi! Çok dikkat çeken bilgiler: Sevdiğimiz yemeği neden sona bırakırız? Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı Irak resti çekti: 30 Eylül'e kadar vaktiniz var Milyonlarca ev ve arsa sahibine müjde! Ticaret Bakanlığı tuzakları kökten bitirecek tarihi sistemi zorunlu kılıyor!
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında tam bir can pazarı yaşandı. Çok katlı binaların füzelerle vurulduğu, hareket halindeki bir minibüsün ise SİHA ile doğrudan hedef alındığı kalleş saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Ukrayna semalarında fırlatılan 180 İHA nedeniyle kırmızı alarm verilirken, sığınaklarda bekleyiş sürüyor.

#1
Foto - Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

#2
Foto - Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Dnipro kentine füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

#3
Foto - Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zelenskiy, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti.

#4
Foto - Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Zelenski, Rusya'nın ayrıca Zaporijya'da bir minibüse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

#5
Foto - Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenski, her iki kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

#6
Foto - Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı

Rus ordusunun ayrıca Sumi, Harkiv, Çernigiv ile Odessa ve Herson bölgelerine de saldırılar düzenlediğini bildiren Zelenski, "Bu Rus terörüne karşı mücadele etmek çok önemli." ifadesine yer verdi. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın, gece saatlerinde ülkeye fırlattığı 180 SİHA'dan 82'sinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı
Gündem

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tes..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında önemli a..
Yakaladığı yılanı traktöre bindirip köyü gezdirdi: Dil çıkarma öyle! Artık seninle arkadaşız
Gündem

Yakaladığı yılanı traktöre bindirip köyü gezdirdi: Dil çıkarma öyle! Artık seninle arkadaşız

Elazığ’da bir vatandaşın yakaladığı kum boa yılanını, traktörün içerisinde gezdirerek sohbet ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. V..
Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!
Yerel

Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!

Hatay Samandağ'da Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu.
Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü
Gündem

Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü

Aileyi, gençleri hatta çocukları hedef alan onursuz sapkınların, her karış toprağı şehit kanıyla sulanan mukaddes şehir İstanbul'daki sözde ..
CHP’nin seçim vaadi bir düğünü daha kana buladı: 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı
Gündem

CHP’nin seçim vaadi bir düğünü daha kana buladı: 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Tüm dünyanın gençleri ve toplumu korumak için her gün yeni önlemlerle yasaklamaya çalışırken CHP’nin en önemli seçim vaadi olarak ucuzlatmay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23