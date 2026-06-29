Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef aldı: Dnipro ve Zaporijya’da katliam gibi saldırı, 8 ölü, 35 yaralı
Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında tam bir can pazarı yaşandı. Çok katlı binaların füzelerle vurulduğu, hareket halindeki bir minibüsün ise SİHA ile doğrudan hedef alındığı kalleş saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Ukrayna semalarında fırlatılan 180 İHA nedeniyle kırmızı alarm verilirken, sığınaklarda bekleyiş sürüyor.