İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Uzmanlara göre Çinli şirketlerin hakimiyeti, ABD ve Avrupa merkezli girişimler üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle Tesla, Figure AI ve Sanctuary AI gibi firmalar, geliştirme maliyetleri ve ölçeklenebilirlik konusunda Çinli üreticilerin gerisinde kalmış durumda. Robotların hem maliyet hem de işlev açısından daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, 2030’lu yıllar “insansı robotların ticarileşme çağı” olarak anılacak gibi görünüyor. Omdia raporuna göre, Çin’in üretim altyapısı, devlet destekli yatırım ortamı ve agresif fiyat politikası, bu yeni çağda ülkeyi açık farkla öne çıkarıyor. Haber Kaynağı: Gizmo China