İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Küresel insansı robot pazarı 2025’te ivme kazandı. Yaklaşık 13 bin birimlik sevkiyatla sektör ticari ölçeğe geçerken, Çinli üreticiler açık farkla öne çıktı. Pazarın lideri AGIBOT, tek başına dünya payının yüzde 39’unu elinde bulunduruyor.

#1
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Küresel insansı robot endüstrisi, 2025 yılında araştırma ve prototip dönemini geride bırakıp ticari uygulama aşamasına geçti. Pazar araştırma kuruluşu Omdia’nın yeni raporuna göre, yıl boyunca dünya genelinde yaklaşık 13 bin insansı robot sevkiyatı yapıldı.

#2
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Bu rakam, önceki yıllara göre büyük bir artışı temsil ediyor. Uzmanlara göre bu artış, teknolojinin yalnızca laboratuvar veya pilot proje seviyesinden çıkarak lojistik, üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılmaya başladığını gösteriyor.

#3
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Omdia, mevcut büyüme hızının sürmesi halinde yıllık sevkiyatların 2035 itibarıyla 2,6 milyon adede ulaşacağını öngörüyor.

#4
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

2025 yılı verilerine göre pazarın en dikkat çekici oyuncusu Çin merkezli AGIBOT oldu. Şirket, yıl boyunca 5.100’den fazla insansı robot sevk ederek küresel pazarın yaklaşık yüzde 39’unu kontrol altına aldı.

#5
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Bu performans, AGIBOT’u Çinli Unitree (yüzde 32) ve UBTech gibi rakiplerinin önüne taşıdı. Pazarın geri kalanı ise Leju Robotics, EngineAI ve diğer yeni nesil üreticiler arasında bölüşülüyor. Omdia verilerine göre, AGIBOT’un başarısında hem üretim kapasitesi hem de çok yönlü ürün gamı belirleyici rol oynuyor.

#6
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

AGIBOT’un ürün yelpazesi; tam boy insansı robotlardan, yarı boyutlu eğitim modellerine ve tekerlekli akıllı robotlara kadar uzanıyor. Bu sistemler hâlihazırda:

#7
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

ndüstriyel üretim, Otelcilik ve konaklama, Lojistik ve depo yönetimi, Güvenlik ve devriye sistemleri, Yapay zekâ eğitimi ve veri toplama gibi alanlarda aktif olarak kullanılıyor.

#8
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Eğitim kurumları ve araştırma laboratuvarları da, bu robotları öğrenme algoritmalarını test etmek ve robotik mühendislik eğitimi için kullanmaya başladı. Omdia’nın teknik performans değerlendirmesinde AGIBOT; hareket kabiliyeti, yapay zekâ öğrenme kapasitesi, manipülasyon becerisi ve ölçeklenebilir sistem mimarisi alanlarında yüksek puan aldı. Rapor, AGIBOT’u Unitree ve Tesla Optimus ile birlikte, “genel amaçlı otonom robot zekâsı geliştiren küresel birinci lig” içinde konumlandırıyor.

#9
Foto - İnsansı robot pazarı hızla büyüyor! ABD yarışta nal topladı

Uzmanlara göre Çinli şirketlerin hakimiyeti, ABD ve Avrupa merkezli girişimler üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle Tesla, Figure AI ve Sanctuary AI gibi firmalar, geliştirme maliyetleri ve ölçeklenebilirlik konusunda Çinli üreticilerin gerisinde kalmış durumda. Robotların hem maliyet hem de işlev açısından daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, 2030’lu yıllar “insansı robotların ticarileşme çağı” olarak anılacak gibi görünüyor. Omdia raporuna göre, Çin’in üretim altyapısı, devlet destekli yatırım ortamı ve agresif fiyat politikası, bu yeni çağda ülkeyi açık farkla öne çıkarıyor. Haber Kaynağı: Gizmo China

