Babaeski'de ‘korkunç’ bir gelenek
Babaeski'de 'korkunç' bir gelenek

Babaeski'de ‘korkunç’ bir gelenek

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan bin yıllık Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.

#1
Babaeski'de 'korkunç' bir gelenek

Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen etkinliğe katılanlar yüzlerini boyadı, maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.

#2
Babaeski'de 'korkunç' bir gelenek

Büyükmandıra Kültür Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, korkutucu hareketler yaparak, ürkütücü sesler çıkardı.

#3
Babaeski'de 'korkunç' bir gelenek

Bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı da konuklara ikram edildi. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

#4
Babaeski'de 'korkunç' bir gelenek

Geceye katılan Burcu Kula, "Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Koleda festivalinde çok eğlendik

#5
Babaeski'de 'korkunç' bir gelenek

Bu geleneğin günümüze taşınmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

