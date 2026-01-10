Babaeski'de ‘korkunç’ bir gelenek
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan bin yıllık Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan bin yıllık Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.
Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen etkinliğe katılanlar yüzlerini boyadı, maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.
Büyükmandıra Kültür Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, korkutucu hareketler yaparak, ürkütücü sesler çıkardı.
Bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı da konuklara ikram edildi. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
Geceye katılan Burcu Kula, "Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Koleda festivalinde çok eğlendik
Bu geleneğin günümüze taşınmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23