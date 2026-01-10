Haydut Trump, Çin ve Rusya’ya tehditler savurdu! Venezuela’yı yağmaladı, şimdi sıra Grönland’da

“İRAN’DAKİ DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ” İran’daki protesto gösterilerine de değinen Trump, ülkenin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bana öyle geliyor ki insanlar bazı şehirlerin kontrolünü ele geçiriyor, ki bu birkaç hafta öncesinde imkansız görülüyordu" yorumunu yaptı. İran’daki gelişmeleri "yakından takip ettiklerini" vurgulayan Trump, "Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağımızı net bir şekilde söyledim. Bu müdahale, illa sahaya asker göndermek anlamına gelmez, onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak anlamına da gelir. Bunu istemiyoruz" şeklinde konuştu. İran’da şu anda yaşananları "oldukça sıra dışı" olarak tanımlayan Trump, "Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz" dedi. “SURİYE YÖNETİMİNİN BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM” Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik operasyonu ile ilgili bir soruya da cevap veren Trump, çatışmaların sona ermesini istediğini belirtti Trump, "Barışın sağlanmasını istiyorum. Bildiğiniz üzere hem Kürtler ile hem Suriye yönetimi ile oldukça iyi anlaşıyoruz. Ancak onlar yıllardır birbirlerine düşmanlar. Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da başarılı olduklarını düşünüyorum. Ancak bu durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. “GUSTAVO PETRO İLE ARAYA GELMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM” Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile gerçekleştirdiği telefon konuşması ve Beyaz Saray’da yapacakları görüşmenin hatırlatılması üzerine ise Trump, "Daha önce bize, ülkemize ve şahsıma karşı oldukça sert bir tutum içindeydi. Bana diktatör dedi, pek çok şey söyledi. Dün ise aracıları üzerinden aradı ve benimle görüşmek istediğini iletti. Bu benim için sorun değil. Geçmişte anlaşmazlık yaşadığım insanlarla da uzlaştığım oldu. Kendisiyle bir toplantı yapacağız. Konuşmamız olumlu geçti" dedi. Kolombiya halkının olağanüstü insanlardan oluştuğunu ve Kolombiya’yı ülke olarak çok sevdiğini söyleyen Trump, "Halkı çok değerli. Kendisiyle (Petro) bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın gelecekte görüşeceğiz" diye konuştu. “GRÖNLAND KONUSUNDA ADIM ATACAĞIZ” Trump, Grönland’ın ABD topraklarına katılması ile ilgili bir soru üzerine ise, "Şu aşamada Grönland için paradan söz etmiyorum" değerlendirmesini yaptı. Tüm itirazlara rağmen Grönland konusunda harekete geçeceklerini söyleyen Trump, "Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz bunu yapmazsak, Rusya ya da Çin Grönland’ı ele geçirecek ve Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını istemiyoruz. Ben bu işi kolay yoldan, bir anlaşmayla çözmeyi tercih ederim. Ama eğer kolay yoldan olmazsa zor yoldan yaparız" uyarısında bulundu. “RUSYA’NIN YADA ÇİN’İN GRÖNLAND’I İŞGAL ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ” Grönland’ın bağlı olduğu Danimarka’ya da mesaj veren Trump, "Danimarka’nın da hayranıyım. Ancak 500 yıl önce oraya bir gemi yanaştırmış olmaları, o toprağın onlara ait olduğu anlamına gelmez. Bizim de oraya giden pek çok gemimiz oldu" ifadelerini kullandı. Grönland’a ihtiyaçlarının olduğunu yineleyen Trump, "Çünkü bugün Grönland’ın çevresine baktığınızda Rus muhriplerini, Çin muhriplerini ve dahası her yerde Rus denizaltılarını görüyorsunuz. Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Biz bunu yapmazsak onlar yapacak. Grönland konusunda bir adım atacağız, ya nazik ve kolay yoldan ya da zor yoldan" dedi.