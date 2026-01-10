  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin Babaeski'de ‘korkunç’ bir gelenek Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi Türk Boran obüsüne dost Malezya'da sinsi operasyon: Arkasından bakın kim çıktı Haydut Trump, Çin ve Rusya’ya tehditler savurdu! Venezuela’yı yağmaladı, şimdi sıra Grönland’da Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

Suriye'de YPG'li teröristler ateşkese uymayarak süreci bulandırmaya devam ediyor. Bölgeden gelen son haberlere göre İran yapımı İHA'larla saldırı düzenlendi. Suriye ordusuna emir verildi

1
#1
Foto - İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına yer verildi.

#2
Foto - İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, "Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10'dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği" ifade edildi.

#3
Foto - İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

Bu saldırının sivillerin yaralanmasına ve ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

#4
Foto - İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

Suriye Ordusu'nun, bu tırmanışa yanıt olarak İHA'ların fırlatıldığı kaynakları uygun şekilde hedef aldığı, YPG/SDG'nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği belirtildi.

#5
Foto - İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

İmha edilen araçların sayısına ilişkin bilginin sonra paylaşılacağı aktarılan açıklamada, ordunun bu hamlesinin, "son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu" vurgulandı.

#6
Foto - İran yapımı İHA'larla vurdular! Orduya emir verildi

Ordunun askeri operasyonlarının bu noktada durmayacağı, saldırılara yanıtın sonraki aşamalarının uygun zaman ve mekanda gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı. Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halep'ten acı haber
Gündem

Halep'ten acı haber

Terör örgütü SDG/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu son dört günde 23 kişi hayatını kaybetti.
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı
Gündem

SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, Suriye’nin istikrarını destekleyen aktörlere teşekkür edildi. Listede; Türki..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Yerel

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23