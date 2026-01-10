Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin
İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Suriye'yi tuzağa çekmek istediklerini resmen itiraf etti. Leiter, güney sınırında Türk birliklerinin olmamasını istedşç
İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail basınına verdiği demeçte Suriye’nin İbrahim Anlaşmalarına dahil olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu, Güney Suriye’nin sınırına Türk ve Rus birliklerine karşı Suriye ile güvenlik anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.
İsrail, Suriye ve ABD arasında ortak gelecek için İbrahim anlaşmalarını genişletmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten ABD Büyükelçisi Dr. Yeichel Leiter, "Potansiyel çok büyük. Elbette öyle olmasını umuyoruz. Yeni Suriye ordusu içindeki cihatçı unsurların güçlendiğini görmediğimiz sürece bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok" dedi.
Leiter, Suriye ile güven inşa etmek istediklerini belirterek, “Bunun güvenebileceğimiz bir şeye dönüşmesini istiyoruz. Güney Suriye'den çekilirsek, cihatçı güçler gelip Yahudileri ve sınırımızı tehdit etmeyecek. En çok endişelendiğimiz konu bu” dedi.
Büyükelçi bölgede azınlıklara yönelik bir sorun çıkarsa sorunu Suriye için bunu çözebileceklerini ve ekonomik kalkınmaya destek olabileceklerini belirtti.
Leiter, “Eğer bir sorun çıkarsa, örneğin birlikler birilerinin kınamak istediği bir yöne doğru hareket ediyorsa, terörist hareketlilik görürsek veya azınlıklar arasında bir huzursuzluk varsa, çatışmayı önleyebilir ve aynı zamanda ekonomik veya sağlık alanında işbirliğini derinleştirmenin yollarını görüşebiliriz. Yani, ekonomik kalkınma için keşfedebileceğimiz her şey Suriyelilerin ilerlemesine yardımcı olacaktır.” dedi.
Büyükelçi Süveyda’daki Dürzi gruplarının korunmasını sağlamak ve Türk ve Rus birliklerinin güney bölgelerine geçememesi için Suriye ile ortak bir anlaşma ile barış tesis edebileceklerini belirterek, "Onların korunmasını sağlamalıyız. Bu, Türk birliklerinin, Rus birliklerinin ve cihatçı birliklerin güneye doğru belirli bir çizginin ötesine geçmemesini sağlayacak bir anlaşmaya benzer bir şey olacak." dedi.
