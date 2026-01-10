Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

Büyükelçi Süveyda’daki Dürzi gruplarının korunmasını sağlamak ve Türk ve Rus birliklerinin güney bölgelerine geçememesi için Suriye ile ortak bir anlaşma ile barış tesis edebileceklerini belirterek, "Onların korunmasını sağlamalıyız. Bu, Türk birliklerinin, Rus birliklerinin ve cihatçı birliklerin güneye doğru belirli bir çizginin ötesine geçmemesini sağlayacak bir anlaşmaya benzer bir şey olacak." dedi.