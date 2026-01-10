  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı? Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin Babaeski'de ‘korkunç’ bir gelenek Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Suriye'yi tuzağa çekmek istediklerini resmen itiraf etti. Leiter, güney sınırında Türk birliklerinin olmamasını istedşç

1
#1
Foto - Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail basınına verdiği demeçte Suriye’nin İbrahim Anlaşmalarına dahil olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu, Güney Suriye’nin sınırına Türk ve Rus birliklerine karşı Suriye ile güvenlik anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.

#2
Foto - Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

İsrail, Suriye ve ABD arasında ortak gelecek için İbrahim anlaşmalarını genişletmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten ABD Büyükelçisi Dr. Yeichel Leiter, "Potansiyel çok büyük. Elbette öyle olmasını umuyoruz. Yeni Suriye ordusu içindeki cihatçı unsurların güçlendiğini görmediğimiz sürece bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok" dedi.

#3
Foto - Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

Leiter, Suriye ile güven inşa etmek istediklerini belirterek, “Bunun güvenebileceğimiz bir şeye dönüşmesini istiyoruz. Güney Suriye'den çekilirsek, cihatçı güçler gelip Yahudileri ve sınırımızı tehdit etmeyecek. En çok endişelendiğimiz konu bu” dedi.

#4
Foto - Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

Büyükelçi bölgede azınlıklara yönelik bir sorun çıkarsa sorunu Suriye için bunu çözebileceklerini ve ekonomik kalkınmaya destek olabileceklerini belirtti.

#5
Foto - Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

Leiter, “Eğer bir sorun çıkarsa, örneğin birlikler birilerinin kınamak istediği bir yöne doğru hareket ediyorsa, terörist hareketlilik görürsek veya azınlıklar arasında bir huzursuzluk varsa, çatışmayı önleyebilir ve aynı zamanda ekonomik veya sağlık alanında işbirliğini derinleştirmenin yollarını görüşebiliriz. Yani, ekonomik kalkınma için keşfedebileceğimiz her şey Suriyelilerin ilerlemesine yardımcı olacaktır.” dedi.

#6
Foto - Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin

Büyükelçi Süveyda’daki Dürzi gruplarının korunmasını sağlamak ve Türk ve Rus birliklerinin güney bölgelerine geçememesi için Suriye ile ortak bir anlaşma ile barış tesis edebileceklerini belirterek, "Onların korunmasını sağlamalıyız. Bu, Türk birliklerinin, Rus birliklerinin ve cihatçı birliklerin güneye doğru belirli bir çizginin ötesine geçmemesini sağlayacak bir anlaşmaya benzer bir şey olacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tamer

ENİNDE SONUNDA BİZİ İSRAİL Cİ YAPTINIZ..

ata

bizim toprağımızda nereye gideceğimize siz katiller mi karar vereceksiniz???? kudüs de bizim, gazzede... sizler buralardan gidecek olanlarsınız... ya yeni dünya.ya, ya öteki dünyaya...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!
Gündem

CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!

CHP içerisinde yaşanan kriz ve liyakatsizlik, parti içindeki belediye başkanlarını da bezdirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın canlı yayında yap..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23