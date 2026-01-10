Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

VALİLİK UYARMIŞTI! Son dört günde baca gazı zehirlenme riski uyarısı! İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı. İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. BORAN NE DEMEK? Amerikan tipisine benzeyen, Sibirya ortalarında ve Güney Rusya'da yaşanan kuvvetli kuzeyli fırtınalar. Fırtınanın esas etkisi geniş düzlüklerde görülür. Yerde ince bir tabaka halinde bulunan karı yerden kaldıran fırtına görüşü sıfıra indirerek, görmeyi olanaksız kılar. Öldürücü bir soğuk fırtınaya eşlik eder ve ortamı yaşanmaz hale getirir.