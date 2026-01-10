  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı? Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz Suriye inşallah bu tuzağa düşmez: Türk birlikleri güneye inmesin Babaeski'de ‘korkunç’ bir gelenek Fransa’da sağlık sistemi alarmda! Aile hekimleri Paris sokaklarına indi
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen vatandaşları uyarırken Meteoroloji ise fırtına, kar ve sağanak riski nedeniyle İstanbul’un hava durumuna dair durumu açıkladı. Uyarı haberleri sonrası boran olduğuna dair paylaşımlar yapılıyor. Ortaya atılan paylaşımların gerçek uyarı olmadığı da ortaya çıktı.

#1
Foto - Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

Meteoroloji ve hava uzmanları, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da Pazartesi günü kar yağışı beklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşları uyardı.

#2
Foto - Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

Meteoroloji ve hava uzmanları, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'da Pazartesi günü kar yağışı beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği ise son dört günde baca gazı zehirlenme riski olabilir ilişkin açıklama yaparken Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşları uyardı.

#3
Foto - Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

İstanbul’da hafta sonu etkili olan lodosun ardından, yeni haftada Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası şehirde kar yağışını beraberinde getirecek. Hava durumu uzmanları, Pazartesi günü İstanbul’da yoğun kar ve ulaşımda aksama ihtimaline dikkat çekti. Türkiye genelinde fırtına, yağmur ve karın etkili olacağını belirtti. Elips Haber'de yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı haritalarda, yurt genelinde 48 il için sarı kod uyarısı verildi. Uzmanlar, yeni haftada Türkiye genelinde fırtına, yağmur ve karın etkili olacağını belirtti.

#4
Foto - Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan soğuk hava dalgasının kaynağını “Kutup vorteksi parçalandı, soğuk hava kutuptan sarkmaya başladı” sözleriyle açıkladı. Şen, lodos sonrası gelecek soğuk ve karlı havanın 15 gün boyunca aralıklarla etkili olacağını söyledi. İstanbul’da Pazartesi günü kar yağışının şehir genelinde etkili olacağını ifade eden Şen, “Pazartesi günü okulların tatil edilmesinde fayda var. Şehirde kargaşa yaşanabilir. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu. Şen, karın Pazar gecesi sabaha karşı başlayıp Salı sabahına kadar sürebileceğini de aktardı. Önceki gün etkili olan lodos nedeniyle Türkiye saatte 110 km’ye varan rüzgarlar ve yer yer zarar gören çatı ve ağaçlar, yeni soğuk dalgayla yerini kar yağışına bırakacak. Uzmanlar, Pazartesi günü İstanbul’da ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Son dört günde baca gazı zehirlenme riski: Uzmanlardan peş peşe boran, fırtına uyarısı! Hava durumundan endişeliyiz

VALİLİK UYARMIŞTI! Son dört günde baca gazı zehirlenme riski uyarısı! İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı. İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. BORAN NE DEMEK? Amerikan tipisine benzeyen, Sibirya ortalarında ve Güney Rusya'da yaşanan kuvvetli kuzeyli fırtınalar. Fırtınanın esas etkisi geniş düzlüklerde görülür. Yerde ince bir tabaka halinde bulunan karı yerden kaldıran fırtına görüşü sıfıra indirerek, görmeyi olanaksız kılar. Öldürücü bir soğuk fırtınaya eşlik eder ve ortamı yaşanmaz hale getirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!
Gündem

CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!

CHP içerisinde yaşanan kriz ve liyakatsizlik, parti içindeki belediye başkanlarını da bezdirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın canlı yayında yap..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23