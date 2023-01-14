2023-01-14 16:33:01 İnsan ve cinlerin şeytanları kimdir? Eğer size yaldızlı sözler fısıldıyorsa...
Kur’an-ı Kerim’de insan ve cinlerin şeytanlarından söz edilir: “İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O hâlde onları iftiralarıyla baş başa bırak.” (En’âm, 6/112) Cinler hakkında bilgi edinmek ve zararlarından emin olmak için aşağıdaki satırları mutlaka okuyun... (Resimler temsilidir.)