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En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

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En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

Asal Araştırma'nın 28 ilde gerçekleştirdiği en güncel seçim anketi yayınlandı. İşte partilerin son oy oranları...

#1
Foto - En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

Asal Araştırma’nın 28 ilde gerçekleştirdiği en güncel Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçları açıklandı. "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 31,6 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer aldı.

#2
Foto - En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

Türkiye siyasetinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çalışmalar ve hukuki soruşturmalarla hareketli günler yaşanırken, kamuoyu araştırmalarıyla da seçmenin nabzı tutulmaya devam ediyor. Asal Araştırma, 4-10 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği ekim ayı Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

#3
Foto - En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

Kararsız seçmenlerin oy oranlarının partilere orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, AK Parti yüzde 31,6 oy oranıyla birinci parti konumunu korudu. AK Parti'yi yüzde 25,2 oy oranıyla Yeni Parti takip etti. Sıralamada DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP ise yüzde 8,0 oy oranıyla dördüncü sırada kendine yer buldu.

#4
Foto - En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

Araştırma sonuçlarına göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

#5
Foto - En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

AK Parti: 1,6 Yeni Parti: %,2 DEM Parti: %8,8 MHP: %8,0 İYİ Parti: %7,1 CHP: %5,1 Zafer Partisi: %3,4 Anahtar Parti: %3,2 Yeniden Refah Partisi: %2,9 Diğer: %4,7

#6
Foto - En yeni seçim anketinin sonuçları açıklandı! İşte partilerin son oy oranları

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Yorumlar

Mehmet

Yahu halen bunlara yani hırsız/tecavüz/ türkiye düşmanlarina oy verenlermi var
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