İngilizlerin ezber bozan hamlesi şaşırtacak: Guendouzi sürprizi: Ayrılacak mı?
Ara transfer öncesinde bazı Premier Lig ekiplerinin, Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'yle ilgilenmeye başladığı öğrenildi. Peki oyuncu satılacak mı?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ara transfer öncesinde bazı Premier Lig ekiplerinin, Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'yle ilgilenmeye başladığı öğrenildi. Peki oyuncu satılacak mı?
Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Lazio'ya 27.3 milyon euro ödeyerek Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmada +2 milyon euroluk bonus maddeleri de bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, Fransız yıldızla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele imzaladı.
Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Lazio'ya 27.3 milyon euro ödeyerek Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmada +2 milyon euroluk bonus maddeleri de bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, Fransız yıldızla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele imzaladı.
Matteo Guendouzi, Sarı-Lacivertliler'in satış listesinde bulunmuyor. Fakat astronomik bir teklif gelirse durum değişebilir. Eğer beklenen para masaya konulursa, Guendouzi'nin ayrılabilir. Bu durumda ondan kazanılacak rakam, transferde kullanılacak. Fransız yıldız her fırsatta Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu söylüyordu.
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