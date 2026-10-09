Haluk Görgün'den savunmada gizlilik uyarısı: Bu hiç doğru değil, karşımıza çıkıp kullanabilirler

Görgün, savunma sanayii şirketlerinin geliştirdiği ürünlere ilişkin bilgilerin paylaşımında ürünün son kullanıcısının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bir şirketin sipariş üzerine geliştirdiği ürünün doğrudan sahibi olmadığını, ürünün asıl sahibinin bedelini ödeyen son kullanıcı olduğunu ifade etti. Görgün, savunma sanayii yöneticilerinin ve basın mensuplarının bu konuda ortak bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekti. Gereğinden fazla paylaşılan bir bilginin ilerleyen dönemde Türkiye’nin karşısına güvenlik zafiyeti olarak çıkabileceğini belirterek, kamuoyunu bilgilendirirken belirli sınırların gözetilmesi gerektiğini kaydetti.