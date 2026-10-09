Bu fikir sizi mutlu edecek: Makineyi ağzına kadar doldurmayın! Perdelerin daha temiz çıkması için...

Evde temiz ve ferah bir görünüm elde etmenin yollarından biri de perdelerin bakımını doğru şekilde yapmak. Zamanla toz ve kir biriktiren perdeler, yanlış yıkama yöntemleri nedeniyle kısa sürede yıpranabiliyor. Özellikle çamaşır makinesini fazla doldurmak ve uygun olmayan programları tercih etmek, perdelerin görünümünü olumsuz etkiliyor. Peki, perdeler nasıl yıkanmalı? İşte perdelerin daha temiz, parlak ve uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli detaylar.