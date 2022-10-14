2022-10-14 14:05:49 İngiliz dalgıçlar Çanakkale Savaşı batıklarına daldı
İngiltere’den gelen 12 kişilik İngiliz dalgıç grubu; Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Suvla Koyu açıklarında İngilizlere ait ‘HMT Lundy’ ve ‘HMS Louis’ batıklarına daldı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan ve 107 yıl önce batan savaş gemileri, 1 yıl önce turizme açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile dalış tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.