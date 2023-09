Bu sene erken bitti Turizmci Arif Akyazı ise sezonun bu sene erken bittiğini ifade ederek “Yedi yıldır turizmle uğraşıyorum. Turizm sezonu Mayıs ayının 15’inden sonra başlar Ağustos 25’inden sonra yavaşlar. Şu an 10'da 1 oranında düştü, diyebiliriz. Turizm sezonu bu sene iyi oldu ancak Eylül ayı 15’inden sonra da tamamen kesilecek diyebiliriz. Şu an Suudi Arabistanlı turistler kesildi sadece Ayasofya Camii değil, Uzungöl, Ayder oralarda da yok. Daha önce burası tur aracından geçilmezdi 250-300 araç gelirdi şimdi ise 15 aracı geçmiyor. Şu an gelenler yerli turistler eski şatafatlı günler bitti” diye konuştu.