İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu'nun Osimhen sözleri viral oldu.
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Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu'nun Osimhen sözleri viral oldu.
İlker Yağcıoğlu, 3-2 sona eren Galatasaray-Göztepe maçını TRT Spor'da yorumladı. İlker Yağcıoğlu, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen'e övgüler yağdırdı.
Osimhen için "Uzaylı" ifadesini kullanan İlker Yağcıoğlu, "Sahada bugün 21 tane dünyalı, bir tane de uzaylı vardı. Uzaylı bugün maçı çevirdi. Sezon başından beri çeviriyor. Bugün de sahada Galatasaray adına her şeyi yapan bir Osimhen izledik ki müthiş bir sezon başlangıcı... Hep söylüyoruz haksız rekabet diye hakikaten haksız rekabet. Bir oyuncu bu kadar mı istekli oynar, bu kadar mı zorlar, bu kadar mı iyi oynar... Her şeyi yapıyor" dedi.
Osimhen'in istatistiklerine ayrı parantez açan Yağcıoğlu, "Son dakikada altıpastan top da çıkardı. Özverisine saygı duymak lazım. Yine de Osimhen'in sırtına binip her şeyi ona bırakmak Galatasaray adına doğru değil, oyuncular adına da doğru değil. Galatasaray bu maçta 39 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş 19 tanesi Osimhen. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Osimhen gibi bir futbolcuyu kendi ceza sahanda 19 kez topla buluşturursan o maçı kaybetmeye mahkumsun zaten. 25 tane ikili mücadeleye girmiş, 18 hava topuna çıkmış yani yapmadığı bir şey kalmamış. Böyle bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman da kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın ilk yarıda üretmekte sıkıntı yaşadığını bildiren ünlü yorumcu, "Oyunun ilk 45 dakikası tat vermedi. Pozisyon üretme anlamında Galatasaray'ın çok sıkıntı yaşadığı bir 45 dakika izledik. İkinci yarıda 45 ile 63 arası biraz vitesi yükseltti, Göztepe takımı ne yapacağını şaşırdı, pas yapamayıp taca falan atmaya başladılar yani" sözlerini sarf etti.
Sarı-kırmızılıların bu sezon da ligin en büyük favorilerinden olduğunu söyleyen İlker Yağcıoğlu, "Leao geldi, önemli bir isim. Osimhen, solda Leao, ortada Batrakov, sağda da iyi bir Sane'yi hayal ettiğiniz zaman Galatasaray takımının yine bu sene ligde en büyük favorilerden biri olduğunu söyleyebilirim ama oyun geçtiğimiz sezonlardaki seviyelerde değil" diyerek sözlerini tamamladı.
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