İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Osimhen'in istatistiklerine ayrı parantez açan Yağcıoğlu, "Son dakikada altıpastan top da çıkardı. Özverisine saygı duymak lazım. Yine de Osimhen'in sırtına binip her şeyi ona bırakmak Galatasaray adına doğru değil, oyuncular adına da doğru değil. Galatasaray bu maçta 39 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş 19 tanesi Osimhen. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Osimhen gibi bir futbolcuyu kendi ceza sahanda 19 kez topla buluşturursan o maçı kaybetmeye mahkumsun zaten. 25 tane ikili mücadeleye girmiş, 18 hava topuna çıkmış yani yapmadığı bir şey kalmamış. Böyle bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman da kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.