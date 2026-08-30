  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marmara Denizi'nde iki günde 185 deprem olmuştu! Fay hattı ile ilgili araştırma neticelendi İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu... Instagram bot hesapları sildi: En çok takipçisi olan Türk ünlü belli oldu! Büyüme rakamları açıklanıyor! Fatih Tekke'nin istifa muamması sonrası bir dev hamle: Salah'ı Chaquito uçuracak Yakında imzalar atılıyor! Yapay zekanın kalbi İstanbul’da atacak Tüm gözler Galatasaray'da kalede artık: Günay, Uğurcan ve Jankat... Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor! İnternette yeni dönem: 1600’den fazla yeni uzantı geliyor Evdeki hesap çarşıya uymadı! Tamı tamına 40 milyon euro beklenirken...
Spor
6
Yeniakit Publisher
İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu'nun Osimhen sözleri viral oldu.

1
#1
Foto - İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

İlker Yağcıoğlu, 3-2 sona eren Galatasaray-Göztepe maçını TRT Spor'da yorumladı. İlker Yağcıoğlu, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen'e övgüler yağdırdı.

#2
Foto - İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Osimhen için "Uzaylı" ifadesini kullanan İlker Yağcıoğlu, "Sahada bugün 21 tane dünyalı, bir tane de uzaylı vardı. Uzaylı bugün maçı çevirdi. Sezon başından beri çeviriyor. Bugün de sahada Galatasaray adına her şeyi yapan bir Osimhen izledik ki müthiş bir sezon başlangıcı... Hep söylüyoruz haksız rekabet diye hakikaten haksız rekabet. Bir oyuncu bu kadar mı istekli oynar, bu kadar mı zorlar, bu kadar mı iyi oynar... Her şeyi yapıyor" dedi.

#3
Foto - İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Osimhen'in istatistiklerine ayrı parantez açan Yağcıoğlu, "Son dakikada altıpastan top da çıkardı. Özverisine saygı duymak lazım. Yine de Osimhen'in sırtına binip her şeyi ona bırakmak Galatasaray adına doğru değil, oyuncular adına da doğru değil. Galatasaray bu maçta 39 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş 19 tanesi Osimhen. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Osimhen gibi bir futbolcuyu kendi ceza sahanda 19 kez topla buluşturursan o maçı kaybetmeye mahkumsun zaten. 25 tane ikili mücadeleye girmiş, 18 hava topuna çıkmış yani yapmadığı bir şey kalmamış. Böyle bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman da kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Galatasaray'ın ilk yarıda üretmekte sıkıntı yaşadığını bildiren ünlü yorumcu, "Oyunun ilk 45 dakikası tat vermedi. Pozisyon üretme anlamında Galatasaray'ın çok sıkıntı yaşadığı bir 45 dakika izledik. İkinci yarıda 45 ile 63 arası biraz vitesi yükseltti, Göztepe takımı ne yapacağını şaşırdı, pas yapamayıp taca falan atmaya başladılar yani" sözlerini sarf etti.

#5
Foto - İlker Yağcıoğlu'nun Osimhen'e hitap şekli gündem oldu! Leao geldi, Batrakov geldi ve...

Sarı-kırmızılıların bu sezon da ligin en büyük favorilerinden olduğunu söyleyen İlker Yağcıoğlu, "Leao geldi, önemli bir isim. Osimhen, solda Leao, ortada Batrakov, sağda da iyi bir Sane'yi hayal ettiğiniz zaman Galatasaray takımının yine bu sene ligde en büyük favorilerden biri olduğunu söyleyebilirim ama oyun geçtiğimiz sezonlardaki seviyelerde değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı
Dünya

Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım çekmesini ve..
Yeni Crossover’ı Putin test etti! Ruslar Togg’un ikizini yaptı!
Teknoloji

Yeni Crossover’ı Putin test etti! Ruslar Togg’un ikizini yaptı!

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin dünya çapında sükse yapan yerli ve milli otomobili Togg T10X’i andıran yeni Rus otomobili Vo..
İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor! Bakan Fidan'dan çok önemli hamle
Gündem

İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor! Bakan Fidan'dan çok önemli hamle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hamleleri ve temaslarıyla terör devleti İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor.
Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in
Gündem

Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan ve dördüncü yılını geride bırakan savaş, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığı için de..
İfadesi ortaya çıktı! Kuriş’ten akıllara zarar telefon savunması
Gündem

İfadesi ortaya çıktı! Kuriş’ten akıllara zarar telefon savunması

MASAK ve emniyet analizleri, aylık gelirinin yaklaşık 150 bin lira olduğunu söyleyen Hilmi Tuna Kuriş’in bağlantılı olduğu şirketlerde milya..
Personele müjde! Adalet Bakanlığında yeni birim kuruldu
Gündem

Personele müjde! Adalet Bakanlığında yeni birim kuruldu

Adalet Bakanlığı’nda İnsan Odaklı Gelişim Bürosu kuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merkez teşkilatında ve adliyelerde görev yapan personel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23