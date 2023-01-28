İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu

Türk şirketi olan, uzay ve uydu sistemleri alanlarında ilimsel, teknolojik ve hukuki çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve ulusal ve uluslararası konferanslar, eğitimler düzenlemek hedefiyle kurulan Özel bir Uluslararası Uzay Araştırmaları Bilişim Danışmanlık Firması, Space X’den önce davranarak ilk dijital uzay para birimi tasarımını çıkardı. Şira Space Coin'in tasarımında ay yıldız ve Selçuklu yıldızı figürler ile mitolojik unsurlar göze çarpan unsurlar oldu. Dünyada tescil edilmiş olan ilk dijital uzay parasına Türkler imza atmış oldu.