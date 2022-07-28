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Sağlık
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İlaçtan daha etkili olduğu kanıtlandı! Bu meyveyi 45 tane yerseniz bakın ne olur?

2022-07-28 13:29:44
İlaçtan daha etkili olduğu kanıtlandı! Bu meyveyi 45 tane yerseniz bakın ne olur?

Ağrı kesme anlamında ilaçtan daha etkili olduğu kanıtlanan besinlerin faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Bu haberimizdeki meyveler, uzmanlar tarafından sürekli öneriliyor. Bu meyveler, osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı oluyor, antioksidan ve polifenol bakımından çok zengin, doğal ağrı kesici görevi görüyor. Boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili oluyor, karaciğeri temizliyor, bronşit ve astım belirtilerini hafifletiyor, hafızayı güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Stresi ve aşırı terlemeyi azaltıyor, saçların beyazlamasını yavaşlatıyor, kan şekerini düşürüyor ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırıyor. Ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırıyor, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Baş ağrısı ve kronik baş ağrısını hafifletiyor, migren ağrılarına iyi gelen magnezyum bakımından çok zengindir. İşte faydaları saymakla bitmeyen besinler...

Bu haberimizdeki meyveler, uzmanlar tarafından sürekli öneriliyor. Bu meyveler, osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı oluyor, antioksidan ve polifenol bakımından çok zengin, doğal ağrı kesici görevi görüyor. Boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili oluyor, karaciğeri temizliyor, bronşit ve astım belirtilerini hafifletiyor, hafızayı güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını geliştiriyor. Stresi ve aşırı terlemeyi azaltıyor, saçların beyazlamasını yavaşlatıyor, kan şekerini düşürüyor ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırıyor. Ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırıyor, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Baş ağrısı ve kronik baş ağrısını hafifletiyor, migren ağrılarına iyi gelen magnezyum bakımından çok zengindir. İşte faydaları saymakla bitmeyen besinler...

#2
Foto - Doğru besinleri tüketmeyenlerin günlük hayatta kas ağrısı yaşayabileceğini belirten Diyetisyen Tuğba Küçük, bazı ipuçları verdi. Diyetisyen Tuğba Küçük,

Doğru besinleri tüketmeyenlerin günlük hayatta kas ağrısı yaşayabileceğini belirten Diyetisyen Tuğba Küçük, bazı ipuçları verdi. Diyetisyen Tuğba Küçük, "Bir türlü geçmeyen kas ağrıları için sık sık ağrı kesici kullanmaktan birçok kişi bıkmıştır.

#3
Foto - Sabah'ta yer alan habere göre; romatizmal ağrılardan migrene, kas ve karın ağrılarına kadar pek çok sıkıntıya iyi gelen 10 gıdadan birçoğu halk arasında iyi bilinmektedir. Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Kişi doğru besinleri almazsa kas ağrısı ve acısı kaçınılmazdır

Sabah'ta yer alan habere göre; romatizmal ağrılardan migrene, kas ve karın ağrılarına kadar pek çok sıkıntıya iyi gelen 10 gıdadan birçoğu halk arasında iyi bilinmektedir. Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Kişi doğru besinleri almazsa kas ağrısı ve acısı kaçınılmazdır" dedi.

#4
Foto -

"Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır."

#5
Foto - ZERDEÇALIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ İLAÇ GİBİ Zerdeçalın da enflamasyon dahil olmak üzere vücutta birçok etkiye sahip olduğunu belirten Tuğba Küçük,

ZERDEÇALIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ İLAÇ GİBİ Zerdeçalın da enflamasyon dahil olmak üzere vücutta birçok etkiye sahip olduğunu belirten Tuğba Küçük, "Araştırmalar romatoit artrit ve osteoartrit olan kişilerin curcumin maddesi içeren gıda takviyeleri aldıklarında daha rahat yürüyebildiklerini göstermiştir." "Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini arttırmaktadır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

#6
Foto - MİGREN AĞRILARINI ANINDA KESEN BESİN: KABAK ÇEKİRDEĞİ

MİGREN AĞRILARINI ANINDA KESEN BESİN: KABAK ÇEKİRDEĞİ "Bu sebeple sözünü ettiğimiz baharatların karışımını yapıp o şekilde kullanmanız çok daha etkili olacaktır. Kabak çekirdeği, migren ağrılarına iyi gelen bir mineral olan magnezyumu bol ihtiva eder. Aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye de oldukça yardımcıdır."

#7
Foto - MAGNEZYUM DEPOSU BESİNLER…

MAGNEZYUM DEPOSU BESİNLER… "Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ekleyebilirsiniz."

#8
Foto - SAĞLIK İÇİN İDEAL BESİNLER LİSTESİNİN İLK BESİNİ: SOMON Antienflamatuar omega 3 yağ asitleriyle dolu olan somonun sağlık için ideal olan yiyecekler listesinin en başında yer aldığını belirten Tuğba Küçük,

SAĞLIK İÇİN İDEAL BESİNLER LİSTESİNİN İLK BESİNİ: SOMON Antienflamatuar omega 3 yağ asitleriyle dolu olan somonun sağlık için ideal olan yiyecekler listesinin en başında yer aldığını belirten Tuğba Küçük, "Kalp dostu olarak da kabul edilir ve aynı zamanda romatoit artritteki eklem ağrılarına iyi gelir. Ton balığı, sardalye ve uskumru gibi soğuk su balıklarının diğer çeşitleri de bu bakımdan iyi seçimlerdir."

#9
Foto - İLTİHAPLA MÜCADELE EDEN MUCİZE BESİN: YABAN MERSİNİ

İLTİHAPLA MÜCADELE EDEN MUCİZE BESİN: YABAN MERSİNİ "Yaban mersini, iltihaplanmayla mücadele edip, ağrıları azaltacak fito besleyicilerle doludur. Eğer yaban mersini sezonu değilse dondurulmuş olarak da tüketilebilir."

#10
Foto - 20 ADET VİŞNE 1 AĞRI KESİCİYE EŞ DEĞER

20 ADET VİŞNE 1 AĞRI KESİCİYE EŞ DEĞER "Çilek ve portakal gibi antioksidan ve polifenol içeren diğer meyveler benzer bir yatıştırıcı etkiye sahip olabilir. Yapılan araştırmalara göre 20 adet vişne yemenin ağrı üzerindeki etkisi bir tane ağrı kesici ilaç almakla aynıdır."

#11
Foto - İLAÇTAN DAHA ETKİLİ: 45 TANE VİŞNE YERSENİZ…

İLAÇTAN DAHA ETKİLİ: 45 TANE VİŞNE YERSENİZ… "Eğer bu sizin için yeterli değilse, vişnenin 45 tanesi iltihabın kaynağı olan C reaktif proteini azaltmakta birçok ilaçtan daha etkilidir. Araştırmacılar, maraton koşucularında yarıştan bir hafta önce önce vişne suyu içenlerde içmeyenlere göre daha az kas ağrısı oluştuğunu gözlemlemiştir. Bunun nedeni meyvenin içinde bulunan antioksidan ve antienflamatuar bileşiklerden kaynaklanır."

#12
Foto - ACI BİBERİN VERDİĞİ YANMA HİSSİ BEYİNDEKİ AĞRI SİNYALLERİNİ BLOKLUYOR

ACI BİBERİN VERDİĞİ YANMA HİSSİ BEYİNDEKİ AĞRI SİNYALLERİNİ BLOKLUYOR "Kapsiasin bibere acısını veren maddedir ve ağrı kesici özelliğiyle bilinir. Bazı araştırmalar, acı biber tüketmenin enflamasyonu azalttığını göstermektedir."

#13
Foto -

"Bu yanma etkisi aynı zamanda beyindeki ağrı sinyallerini bloklayan endorfin hormonu salınımını da serbest bırakır."

#14
Foto - SİNİRSEL BAŞ AĞRISINI ANINDA SONLANDIRIYOR

SİNİRSEL BAŞ AĞRISINI ANINDA SONLANDIRIYOR "Ada çayının, kaşındıran boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır."

#15
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"Ayrıca ada çayı karaciğeri temizler, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir."

#16
Foto - DİŞ ETİ İLTİHAPLANMASINI SONLANDIRIYOR

DİŞ ETİ İLTİHAPLANMASINI SONLANDIRIYOR "Diğer olumlu etkileri arasında, stresi ve aşırı terlemeyi azaltması, saçların beyazlamasını yavaşlatması, kan şekerini düşürmesi ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırması da bulunmaktadır."

#17
Foto - AĞRILI KRAMPLARIN ÇÖZÜMÜ: NANE YAĞI

AĞRILI KRAMPLARIN ÇÖZÜMÜ: NANE YAĞI "Nane yağı, irritabl bağırsak sendromundaki ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırır. Nane çayı ise mide rahatsızlıklarına iyi gelir" şeklinde konuştu.

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