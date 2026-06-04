Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu
Aziz Yıldırım'ın en büyük seçim kozu olan Sörloth konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyor...
Aziz Yıldırım'ın en büyük seçim kozu olan Sörloth konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyor...
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan Alexander Sörloth transferinde işler karıştı! İtalyan bombacı Gianluca Di Marzio, Juventus’un Norveçli yıldızın menajeriyle masaya oturduğunu açıkladı.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde olduğu bilinen ve geçtiğimiz günlerde "Görüşebiliriz" mesajı verdiği Alexander Sörloth transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların yolunu gözlediği Norveçli golcü için İtalyan devi Juventus resmi hamlesini yaptı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı bilgilere göre, Serie A ekibi Juventus, Alexander Sörloth’un menajeriyle resmen görüşmelere başladı. Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu için siyah-beyazlıların ciddi bir süreç başlattığı öğrenilirken, bu hamle Fenerbahçe cephesinde planları bozabilir.
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