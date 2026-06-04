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Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu

Aziz Yıldırım'ın en büyük seçim kozu olan Sörloth konusunda ciddi gelişmeler yaşanıyor...

#1
Foto - Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan Alexander Sörloth transferinde işler karıştı! İtalyan bombacı Gianluca Di Marzio, Juventus’un Norveçli yıldızın menajeriyle masaya oturduğunu açıkladı.

#2
Foto - Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde olduğu bilinen ve geçtiğimiz günlerde "Görüşebiliriz" mesajı verdiği Alexander Sörloth transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların yolunu gözlediği Norveçli golcü için İtalyan devi Juventus resmi hamlesini yaptı.

#3
Foto - Siyah-Beyaz kriz... Sörloth için görüşmeler başlandı! Aziz Yıldırım'ın seçim kozuydu

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı bilgilere göre, Serie A ekibi Juventus, Alexander Sörloth’un menajeriyle resmen görüşmelere başladı. Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu için siyah-beyazlıların ciddi bir süreç başlattığı öğrenilirken, bu hamle Fenerbahçe cephesinde planları bozabilir.

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