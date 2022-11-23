İlaç etkisi gösteriyor! Kanserden bile koruyor

5. Kanser riskini azaltır Sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olan lahana, diyetinize eklemek için değerli bir sebzedir. Bunun nedeni, bu yararlı bileşiklerin oksidatif hasarı önlemesi ve muhtemelen kolorektal kanser de dahil olmak üzere kansere karşı koruyucu bir şekilde hareket etmesidir . Benzer bir şekilde, fermente lahana ve suları da etkili bir rol oynuyor gibi görünüyor. Lahana turşusu ve dolayısıyla lahana turşusu suyu, vücuttaki birçok işlem için önemli olan sağlıklı besinler ve laktik asit bakterileri açısından zengindir. Düzenli tüketimi vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, muhafaza işlemi, laktik asit fermantasyonu sırasında oluşan içerdiği laktik asidin sağlık açısından faydaları vardır. Laktik asit bakterileri, doğal probiyotikler gibi davranarak, bağırsak florasını güçlendirebilir, bu da sağlıklı sindirimi destekler. İçerdiği diyet lifleri de sindirimi uyarır. Günlük lahana turşusu suyu tüketimi, arındırıcı ve detoksifiye edici bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, çiğ lahana turşusu ve ondan yapılan lahana turşusu suyu sağlıklıdır, çünkü vitamin ve besin maddelerinin büyük bir kısmı pişirildiği zaman yok olabilir ve laktik asit bakterilerinin etkisi de kısıtlanır. Kabızlık gibi bağırsak sorunlarında da lahana turşusu suyu harikalar yaratabilir. Lahana turşusunun suyu bağırsaklardaki sindirimi uyarır ve müshil etkisi vardır. Bu nedenle hafif bir müshil olarak kullanılabilir.